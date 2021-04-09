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太魯閣車廂永存二二八遭批作秀？ 網打臉：日本早就這樣做

聯合新聞網 / 綜合報導

立委葉毓蘭提議，應將撞擊最嚴重的太魯閣號第八節車廂，永久保存在二二八公園，引起熱議。本報資料照片／記者邱德祥攝影
立委葉毓蘭提議，應將撞擊最嚴重的太魯閣號第八節車廂，永久保存在二二八公園，引起熱議。本報資料照片／記者邱德祥攝影

針對台鐵太魯閣號發生嚴重撞車意外，國民黨立委葉毓蘭建議，應把損毀的車廂永久保存，並放在二二八公園作為紀念碑，讓政府永遠記得這場事故。該想法引起熱烈討論，也遭到不少批評，但有網友指出，這項提議看似荒謬，其實在日本早已行之有年。

葉毓蘭8日在臉書發文表示，應該將此次意外損毀最嚴重的太魯閣號第八節車廂，永久保存在距離府院最近的二二八公園，作為時刻提醒政府「台灣人的人命不能這麼不值錢」的紀念碑，否則這50條人命「很快就會被遺忘」；但這項構想，引起不少反彈，台北市長柯文哲就砲轟「不要作秀」，民進黨立委陳亭妃也直言「搞不清楚狀況」。

不過，有網友在「批踢踢實業坊」發文指出，其實「保存出事車廂」的概念，在日本早就有許多類似的作法，舉例來說，日本鐵路公司「JR西日本旅客鐵道」的官網首頁，到現在都還放著15年前福知山線事故的道歉文和相關簡介；另一間「JR東日本旅客鐵路株式會社」則在2002年特地蓋了一間博物館，存放所有出事故的列車本體。

該網友表示，日本的鐵道事故並不頻繁，所以博物館內的展示品也不多，且事故原因多是與天災相關，大約一小時就能參觀完畢；他也比喻，如果是日本出現像太魯閣號這樣的意外，恐怕會被當成「鎮館之寶」，並嘆道「台灣人的安全意識，至少落後日本20年」。

該文底下也引來網友回應，不少人紛紛直呼「日本應該給台灣官員上一課道德倫理」、「難怪日本軌道這麼強」、「放這個才有警惕的作用，放那個紀念碑除了撈錢想不出其他用處」、「如果是蓋這種博物館我願意捐錢」；但也有人點出「事故殘骸不是只要搬運，還要保存、陳列展示，都要花錢」、「每次花錢蓋紀念館，根本沒有永續經營的打算」、「將來可能閒置變成蚊子館」。

台鐵 太魯閣撞車事故

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