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台鐵鹿野山里邊坡工程未設護欄 也是聯合大地監造
台鐵局台東線鹿野至山里行車安全改善工程，類似花蓮清水隧道工地未設置防護欄，監造單位都是聯合大地工程顧問公司。台鐵局表示，目前邊坡工程停工，將設置隔離鐵軌措施。
台鐵局花蓮清水隧道鐵路行車安全改善6年計畫工程，造成408次太魯閣號嚴重事故，50人罹難、200多人受傷。行政院工程會發現台東線鹿野至山里的工程，鄰近鐵道也未設置隔離設施。
鹿野至山里的邊坡工程同樣是鐵路行車安全改善6年計畫，緊鄰鐵軌，但多處未設置防護柵欄，監造單位同樣是聯合大地公司，施工單位是安樺營造有限公司，施工日期從109年10月至111年。
台鐵局台東工務段表示，運安會人員昨天已經前往現地查勘，目前邊坡工程停工，會利用晚上先進行鐵道護欄工程。
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