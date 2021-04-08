台積電捐2套衣服給救難員 媒體人曝「不成文規定」：很貼心

台積電慈善基金會董事長張淑芬7日前往花蓮慰問，宣布除了協助安排傷者及罹難者家屬心理輔導，也答應捐贈消防救災衣帽鞋等裝備。記者王思慧／攝影

太魯閣重大事故釀50死210傷，救護人員第一時間趕往現場，而台積電慈善基金會董事長張淑芬昨（7）日也到場關切，承諾會給予一線消防、救難人員2套衣服與物資。針對此舉，資深媒體人陳信聰表示，他過去擔任記者時，跑災難現場都會有「不成文規定」，而台積電慈善基金會的舉動剛好與這項「規定」貼合，並力讚他們「極為細膩貼心」。

張淑芬昨天到花蓮慰問，先是到靈堂祭拜罹難者，再鼓勵在場工作人員與社工，自己也忍不住眼眶泛淚。她也說，台積電慈善基金會除了協助安排傷者及罹難者家屬心理輔導，也會捐贈消防救災衣帽鞋等裝備，讓他們盡快走出噩夢。

對此，陳信聰在臉書發文表示，「台積電慈善基金會，這次是極為細膩貼心的。或許會有人認為，護國神山台積電，也不過是給兩件衣服一雙鞋子，值得特別感謝嗎？那得說說我有限的災難採訪經驗。」

陳信聰續指，這20年來，他雖然不是跑社會線的記者，但每次風災水患交通事故，只要到災難現場，偶爾還是會見到蓋著白布的大體。另外921大地震、南亞海嘯以及高雄氣爆，因為是很大規模的死傷，而且在現場待了很多天，因此總是會不經意間，碰觸到殘落的血跡甚至屍塊，「那是很大的恐懼與衝擊，無論你是否有宗教信仰或是相信鬼神。」

陳信聰接著表示，老記者們有個不成文的規定，採訪這類的新聞後，當晚最好不要回家，結束採訪後，也要把身上所有的衣服、褲子丟掉，如果鞋子踩到血跡，最好也丟了，然後找個便宜的旅館或是三溫暖過夜，隔天直接去上班。如果非得回家睡覺，最好先去大廟拜拜，在外面亂繞幾圈後，找個地方先把衣服丟了，再回家好好洗個澡，因此最好先多帶一套衣服放車上或辦公室。

「是迷信嗎？或許吧，但總是能給自己跟家人最起碼卑微的心安」陳信聰說，相較起記者，第一時間趕到現場的警消以及救災人員，他們必須面對更多、更慘、更衝擊的災難現場。記者有宗教信仰、會恐懼害怕，所有警消當然也都有，「但他們必須穿制服值勤，那套制服鞋子，下次災難還得穿，不會因為這次碰到多少鮮血屍塊，就可以被任意丟棄」。他續指，政府預算很僵化，裝備有使用年限，但現場跟人心不是這樣，「因此我說，台積電慈善基金會是極為細膩貼心的」。