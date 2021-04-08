快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電捐2套衣服給救難員 媒體人曝「不成文規定」：很貼心

聯合新聞網 / 綜合報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬7日前往花蓮慰問，宣布除了協助安排傷者及罹難者家屬心理輔導，也答應捐贈消防救災衣帽鞋等裝備。記者王思慧／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬7日前往花蓮慰問，宣布除了協助安排傷者及罹難者家屬心理輔導，也答應捐贈消防救災衣帽鞋等裝備。記者王思慧／攝影

太魯閣重大事故釀50死210傷，救護人員第一時間趕往現場，而台積電慈善基金會董事長張淑芬昨（7）日也到場關切，承諾會給予一線消防、救難人員2套衣服與物資。針對此舉，資深媒體人陳信聰表示，他過去擔任記者時，跑災難現場都會有「不成文規定」，而台積電慈善基金會的舉動剛好與這項「規定」貼合，並力讚他們「極為細膩貼心」。

張淑芬昨天到花蓮慰問，先是到靈堂祭拜罹難者，再鼓勵在場工作人員與社工，自己也忍不住眼眶泛淚。她也說，台積電慈善基金會除了協助安排傷者及罹難者家屬心理輔導，也會捐贈消防救災衣帽鞋等裝備，讓他們盡快走出噩夢。

對此，陳信聰在臉書發文表示，「台積電慈善基金會，這次是極為細膩貼心的。或許會有人認為，護國神山台積電，也不過是給兩件衣服一雙鞋子，值得特別感謝嗎？那得說說我有限的災難採訪經驗。」

陳信聰續指，這20年來，他雖然不是跑社會線的記者，但每次風災水患交通事故，只要到災難現場，偶爾還是會見到蓋著白布的大體。另外921大地震、南亞海嘯以及高雄氣爆，因為是很大規模的死傷，而且在現場待了很多天，因此總是會不經意間，碰觸到殘落的血跡甚至屍塊，「那是很大的恐懼與衝擊，無論你是否有宗教信仰或是相信鬼神。」

陳信聰接著表示，老記者們有個不成文的規定，採訪這類的新聞後，當晚最好不要回家，結束採訪後，也要把身上所有的衣服、褲子丟掉，如果鞋子踩到血跡，最好也丟了，然後找個便宜的旅館或是三溫暖過夜，隔天直接去上班。如果非得回家睡覺，最好先去大廟拜拜，在外面亂繞幾圈後，找個地方先把衣服丟了，再回家好好洗個澡，因此最好先多帶一套衣服放車上或辦公室。

「是迷信嗎？或許吧，但總是能給自己跟家人最起碼卑微的心安」陳信聰說，相較起記者，第一時間趕到現場的警消以及救災人員，他們必須面對更多、更慘、更衝擊的災難現場。記者有宗教信仰、會恐懼害怕，所有警消當然也都有，「但他們必須穿制服值勤，那套制服鞋子，下次災難還得穿，不會因為這次碰到多少鮮血屍塊，就可以被任意丟棄」。他續指，政府預算很僵化，裝備有使用年限，但現場跟人心不是這樣，「因此我說，台積電慈善基金會是極為細膩貼心的」。

台鐵 太魯閣撞車事故 太魯閣 台積電

延伸閱讀

足球／台積電外包工程師 國腳包欣玄再忙也踢

張淑芬今至花蓮慰問 宣布捐消防救護設備

助太魯閣號事故家屬 台積電張淑芬現身花蓮

他問「選擇離職台積電的想啥？」 過來人嘆：肝不新鮮了

相關新聞

太魯閣號事故奪50人命最多只關5年？ 可能涉不作為殺人

花蓮地檢署偵辦太魯閣號撞車事故，認為義祥工業社負責人李義祥、越籍逃逸移工「阿好」涉過失致死罪，聲押獲准，檢方另偵辦承包商...

太魯閣撞車事故東正線停擺 台鐵搶修8天今晚試運轉

台鐵408列次太魯閣號2日在清水隧道前撞車，造成慘重傷亡，北迴鐵路東正線和仁至崇德段間停擺，靠西正線單線雙向通行。台鐵人...

全國工地8成無專任工地主任？營造業工地主任公會發聲明否認

台鐵太魯閣號撞車事故釀50死，肇事工程車所屬的義祥工業社及義程營造負責人李義祥遭爆違法兼任東新營造工地主任，負責鐵路邊坡安全維護設施工程。 建築師公會劉國隆理事長7日表示，估計全國工地約8成沒有

影／蔡英文慰問袁淳修家屬 一貫道親：他從小乖巧負責

台鐵太魯閣號發生重大事故，司機員袁淳修謹守崗位到最後一刻，讓人動容。今天大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香起駕，總統蔡英文在前往鎮瀾...

台鐵鹿野山里邊坡工程未設護欄 也是聯合大地監造

台鐵局台東線鹿野至山里行車安全改善工程，類似花蓮清水隧道工地未設置防護欄，監造單位都是聯合大地工程顧問公司。台鐵局表示，...

太魯閣號事故運安會擴大檢視邊坡 最快下周二發安全通告

台鐵太魯閣號撞擊從邊坡滑落的工程車，釀50死、超過200傷悲劇，外界關心全台還有沒有其他地方正進行相關工程。行政院公共工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。