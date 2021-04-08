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太魯閣號事故台東8罹難者 靈堂青春臉龐讓人鼻酸

中央社 / 台東縣8日電

台鐵太魯閣號事故，罹難者中有8人設籍台東，最年長才46歲，最年輕更僅21歲，今日頭七法會，靈堂上一張張懷著夢想的遺容，青春洋溢，讓人看了鼻酸。

「回家了」，在親人的哭泣呼喊聲中，太魯閣號事故中罹難的台東憲兵隊士兵莊建致，以及卓思潔，在遺體修復師全力幫忙下，遺體分別在昨天深夜和今天中午回到台東，靈位安置在台東市立殯葬園區的追遠廳「0402太魯閣號列車事故追思靈堂」。

今天是太魯閣事故的第7天，7名安置在靈堂的罹難者下午舉辦頭七法會，台東各界到場弔唁。在50名罹難者中，有8名設籍台東，1人設籍台北市因家屬在台東，選擇留在台東辦理後事，其中2人選擇於自宅設靈堂。

設籍台東的8名罹難者，最年長的是46歲，最年輕的是21歲，有人為了減輕家庭經濟壓力選擇當軍人，有充滿愛心的女獸醫師，有人懷抱著夢想剛進入高科技產業上班，有人帶著妻子北上打拚當板模工。在法師的誦經聲中，靈堂上7張充滿青春洋溢的臉龐，讓人鼻酸。

台東縣長饒慶鈴表示，這次罹難的50名旅客大部分都是年輕人，有的只能買到站票，他們多想回家。

台鐵 太魯閣撞車事故 太魯閣

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