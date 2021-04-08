太魯閣號事故 高市民進黨部及黨團合捐百萬元

台鐵太魯閣號事故造成多人傷亡，舉國悲痛。本報資料照片

民進黨高雄市黨部及市議會民進黨團將合捐新台幣百萬元給衛福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶，要協助太魯閣號事故罹難者家屬及受傷者後續醫療使用。

市議會國民黨團今天上午開記者會宣布捐款百萬元予花蓮縣政府並指定提供給台鐵太魯閣號事故意外的罹難者家屬及傷者使用。民進黨下午則在民進黨高雄市黨部的粉絲專頁發文要與市議會黨團合捐百萬元的訊息。

民進黨高雄市黨部及黨團合捐百萬元的消息，經黨團總召、高雄市議員鄭光峰證實將和黨部各自負責籌措50萬元，款項會直接捐到衛福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟也在個人臉書（Facebook）發文指出，在市長陳其邁的號召下，他與鄭光峰商議並做出捐款決定。

趙天麟指出，市議會國民黨團宣布捐款，可惜的是國民黨議員在善款上仍泛政治化，對衛福部專戶極盡質疑與批評，感嘆面對災難也不能暫歇政治爭鬥。

不過，趙天麟也指出，政治的雜音相較台灣人的愛心與團結顯得微不足道，盼大家祈禱、集氣，願往者安息、傷者早日康復。