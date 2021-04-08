快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

太魯閣號事故 高市民進黨部及黨團合捐百萬元

中央社 / 高雄8日電

台鐵太魯閣號事故造成多人傷亡，舉國悲痛。本報資料照片
台鐵太魯閣號事故造成多人傷亡，舉國悲痛。本報資料照片

民進黨高雄市黨部及市議會民進黨團將合捐新台幣百萬元給衛福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶，要協助太魯閣號事故罹難者家屬及受傷者後續醫療使用。

市議會國民黨團今天上午開記者會宣布捐款百萬元予花蓮縣政府並指定提供給台鐵太魯閣號事故意外的罹難者家屬及傷者使用。民進黨下午則在民進黨高雄市黨部的粉絲專頁發文要與市議會黨團合捐百萬元的訊息。

民進黨高雄市黨部及黨團合捐百萬元的消息，經黨團總召、高雄市議員鄭光峰證實將和黨部各自負責籌措50萬元，款項會直接捐到衛福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟也在個人臉書（Facebook）發文指出，在市長陳其邁的號召下，他與鄭光峰商議並做出捐款決定。

趙天麟指出，市議會國民黨團宣布捐款，可惜的是國民黨議員在善款上仍泛政治化，對衛福部專戶極盡質疑與批評，感嘆面對災難也不能暫歇政治爭鬥。

不過，趙天麟也指出，政治的雜音相較台灣人的愛心與團結顯得微不足道，盼大家祈禱、集氣，願往者安息、傷者早日康復。

台鐵 太魯閣撞車事故 太魯閣

延伸閱讀

分享「五天加強版自主管理」經驗 吳釗燮坦言：若要工作會有影響

共軍遼寧艦赴太平洋 國防部：掌握情勢料敵從寬

大陸遼寧號滋擾台海區域緊張 國防部：料敵從寬

同居風波 王定宇難當海派「母雞」

相關新聞

載被告「阿好」逃離太魯閣事故現場？檢傳喚李義祥合夥「黑猴」

檢警調廉偵辦太魯閣號事故，今天傳出與李義祥同列被告、當時人在現場的越籍逃逸移工「阿好」，是由李的合夥人「黑猴」林長清載離...

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

台鐵太魯閣號事故釀50死，33歲殉職的司機員袁淳修直到生命最末了，都拚命鳴笛煞車守護全車安全。而袁淳修殘缺的一條腿，直到...

影／罹難者遭針扎、玻璃割傷 76行者不眠不休盡力修復

台鐵408車次太魯閣號撞車事故，造成50死210傷。今(8)日台東市立殯儀館舉辦罹難者頭七聯合法會，76行者遺體修復團隊...

媒體指太魯閣號司機員接到預警 台鐵局：邏輯不通

太魯閣號出軌釀嚴重死傷，有媒體報導司機員事故發生10秒前有接到預警但仍煞不住。台鐵局回應，報導邏輯不通，若司機員10秒前...

頭七重回太魯閣事故現場 林佳龍：比照普悠瑪爭取賠償金

今天是太魯閣號撞車事故頭七，交通部長林佳龍重回現場，他指示台鐵局成立「0402臺鐵408次太魯閣號事故」權益保障工作小組...

越籍移工「阿好」遭收押禁見 花蓮地院說明理由

花蓮地方法院下午裁准越籍移工「阿好」收押禁見、禁止收受物件並通訊。地院庭長黃鴻達說明，被告過失致死犯罪嫌疑重大、事故發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。