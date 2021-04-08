台鐵太魯閣號該賣站票嗎？引爆網路論戰 花東人吐心酸真相

台鐵太魯閣號近日發生嚴重意外，也讓外界及台鐵開始檢討傾斜式列車的站票安全問題。記者曾原信／攝影

台鐵太魯閣號408車次事故釀50死、超過200人輕重傷，其中據台鐵最新清查，車上共有122個站位（2人上車補票），不少傷者還原事發經過，表示事故發生當下不少站立旅客東倒西歪，也掀起台鐵「站票廢存」的討論。

一名網友在PTT發文表示，從新聞看到一對台澳夫妻，敘述太魯閣號事故當下周圍站票的人都罹難了，還有不少生還者說撞擊第一時間，站的飛出窗外，原po質疑「這樣大家還要求有站票嗎？」、「如果沒有站票應該罹難者會更少」。

另一名倖存的高中生也提到和朋友買到站票，上車後想找地方坐，先是看五號車廂「走道周圍坐滿了人」、六號車廂「依然是人擠人」、七號車廂「怎麼越來越多人？」八號車廂「看起來車頭好多人喔，我們掉頭吧」，最後因坐在第二和第三節車廂中間而倖存。

台鐵為了疏運需求，2019年5月全面開放太魯閣號和普悠瑪販售站票，當天才能賣，最多120張，如今是否要廢除站票引起網路上兩派論戰，支持廢除的人認為「站票根本賭命」、「如果安全有疑慮，站票真的要再考慮」、「本來傾斜式列車就不應賣站票」、「多一分安全」、「坐著的，在車廂內碰撞椅背，傷害比較小」。

反對廢站票者則指出「台鐵又不願意加開班次」、「所以坐著的沒事嗎」、「想辦法避免事故比較實在」、「鐵道運輸的安全性，原來依賴的是椅子？」、「禁止站票，是逼他們去搭更危險的巴士，這樣會好嗎」、「沒賣站票的話工程車就不會滑落了嗎？」、「不賣站票然後開車死亡機率更高」。

也有人點出「原本沒站票，東部一票難才開放的」、「以前沒站票的時候，一堆人要站票，給站票了、出事了，又一堆人不想要站票」。更有人表示請替花東人想想，「如果你是東部人就知道站票的重要了」、「花東就是長期運量不足，才會開放站票，取消了是要花東人怎麼回家」、「事故跟站票無關好嗎」、「每次過年過節，都買不到票，花東人就比較衰喔」、「只想到服務『逛後花園』的觀光客，而不是便利花東地區居民的交通」、「花東人的聯外交通，一直都是選擇少，危險多」。