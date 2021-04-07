太魯閣號「4車40號票價440元」 倖存者憶：聽過最淒厲的哭聲

2日搭乘太魯閣號408車次的乘客，發文還原事發經過。圖擷自 dcard

台鐵太魯閣號發生重大撞車事故，造成50人罹難、200多人受傷。一名經歷這場事故的倖存者透露，自己在預料之外搭上這班前往花蓮的列車，卻萬萬沒想到「4月2日，408次太魯閣列車4車40號，售價440元」這串不起眼的車資訊息，竟會令他永生難忘。

該名網友在網路論壇《Dcard》以「4月2日408次4車40號，票價440元」為題發文表示，通常自己前往花蓮時，總會預定早上8點出發的自強號，不過由於這趟旅途碰到祭拜祖靈、家庭旅遊的清明連假，他決定比平常提早30分鐘現場排隊買票，原先他抱著可能得站回花蓮的心情，竟幸運買到了對號座位。

他接著回憶，在上車快速吃了早餐後，他開始感到昏昏欲睡，於是在隱約聽到「下一站，花蓮站」的廣播聲後，便迅速進入了夢鄉。睡了好一陣子後，突然一陣緊急煞車，雖然力道頗強，但由於他這八年來都在往返台北花蓮，並未因急煞感到慌張，只是以往都會播放耳熟能詳的「各位乘客，本列車將在此臨停幾分鐘…」，這次卻沒有聽到。

原PO描述，正當他疑惑之時，一股滔天巨浪般的力道襲來，他隨著煞車慣性向前翻到空中，眼前的車廂已經不是自己認識的樣貌，唯一認得的是距離天花板很近的行李架，他本能地躲進去，而後傳來巨大的撞擊聲和車廂磨擦隧道的地鳴，所有行李瞬間灑落，再接著聽到的，是他這輩子聽過最淒厲的尖叫聲和哭聲。

直到列車停下，原PO趕緊觀察四周，除了車廂內一片狼藉，電力系統也已故障損壞，沒有燈、空調，空氣中瀰漫著電路板的焦味。乘客們從驚嚇轉為呆滯，此時有人喊了「幫忙救人」，才將大家拉了回神，當時第一排的兩位乘客被門跟椅子夾住，已經沒了生氣，剩下第二排的女孩整隻腿卡在變形的夾門中哭喊。

原PO表示，為了救出乘客，眾人上前合力拆門，嘗試將車廂間的乘客拉出，但事與違願，一句「祂們已經OHCA了，活的先救」，讓他極度心寒，但也只能接受事實。大家隨後轉身幫忙身後的女孩，調適好的乘客加入救援，其他人則用手機的手電筒提供照明，約10來分鐘後，終於救出卡在門間的女孩，當時他也望了望卡在車廂間的兩位乘客，表情並不痛苦，似乎在睡夢中便斷了氣，讓他感嘆「也許這也是最好的離開方式」。

原PO指出，在後門被手動拉開後，大家沿著鐵軌向隧道外移動，並告知救難人員確切位置，順著避難人潮的路線，最終到了集中區等待接駁車。他透露，其實狀況當下並不害怕，因為忘記了恐懼，也沒有時間恐懼，直到事後回想，才發現自己從鬼門關前走了一遭；他最後感嘆，經歷這次事件後，體會到生命很脆弱，而「4月2日408次4車40號票價440元」，他也許這輩子都忘不了。