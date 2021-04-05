太魯閣號事故 傷者與鐵警重逢百感交集

台鐵太魯閣號事故釀重大傷亡，警政署鐵路警察局啟動安家服務專案，傷者陳女今天領回行李時遇見執勤警員鄭凱軒，兩人都驚呼救災當天的一面之緣，成為這場意外的暖心小插曲。

鐵警局今天在臉書發文表示，太魯閣列車事故已邁入第4天，除持續堅守事故現場協助花蓮地檢署勘驗調查及清理隧道內車廂遺留物。

同時，配合這次事故持續啟動安家服務專案，繼續清查火車遺留物送至殯儀館或花蓮車站，並分頭於花蓮車站配合台鐵工作人員受理民眾遺留物領回，若聯繫民眾無法至花蓮車站，也主動以「車遞」方式交換至各車站鐵路派出所送還民眾。

鐵警局指出，有名事故傷者陳女今天上午到花蓮車站要領回行李時，剛好被在行李房執勤的警員鄭凱軒認出並驚呼「我記得您」，隨後陳女也激動表示「你是當天在現場救災的那位員警」，兩人災後重見百感交集。

陳女表示，自己是要搭車返鄉掃墓，座車位置正是死傷嚴重的第7車廂，雖然幸運僅受輕傷，但回憶事發當時，仍驚恐向鄭凱軒說「我離開車廂時看見的畫面，就如同戰爭啊，我真的好害怕，真的很謝謝你們的幫忙。」

鄭凱軒聞言紅了眼眶，並說「我朋友也在第7節車廂，但已不幸罹難，我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您」，兩人一面之緣後再相逢，場面令人鼻酸感動。

陳女領回行李後，便立即打開行李翻找要送兒子的棒球手套是否還在，並說兒子是她在災難中勇敢撐下去的動力；鄭凱軒隨後協助受傷的陳女將行李搬上車，兩人揮手互道珍重，成為這場意外事故的暖心小插曲。

鐵警局說，從警2年多的鄭凱軒，剛畢業分發時就遇到2年前的台鐵普悠瑪號於新馬車站翻覆事件，當年餘悸猶存的救災經驗，如今卻化成他在太魯閣號現場穩健搶救的力量，鄭凱軒2日趕赴現場後，便拉住每一雙能拉住的手、扶起每名能扶起的身軀，陪著顫抖乘客走過車廂、跨過鐵軌，抵達安全處所，他也深刻記住每名受難旅客的臉龐。

鄭凱軒自2日上午10時出發至事故現場，直到隔日凌晨4時才返回派出所，連續救災18小時，休息數小時後仍繼續輪值清理遺失物的工作，不畏辛苦且說是職責所在。