太魯閣號重大意外 交通部將向李義祥、東新營造求償

台鐵進行邊坡整治工程，廠商的工程車滑落鐵軌，造成太魯閣號撞工程車後嚴重出軌，造成50人死亡，200多人輕重傷，交通部決定針對工地主任李義祥、東新營造等單位求償，交通部表示，民事、刑事都會求償，現階段已經針對李義祥的財產進行假扣押；台鐵也說，若台鐵人員有相關違失，不會迴避責任。

交通部針對太魯閣號事故召開記者會，交通部政務次長王國材表示，看起來民事部分有民法184、188條的違法；行政部分主要是違反營造業法58條，刑事責任是刑法276條的過失致死，台鐵將依法求償。

交通部法規會執行秘書邱銘堂表示，有關相關的這個法律責任，民事責任的部分包商是東新中心營造，分包商是義祥工業社，工地主任是林義祥，工程車駕駛也是林義祥，因此，根據民法的規定及契約規定，未來台鐵將向這幾個單位進行損害賠償，請損害賠償的內容，包括車廂、鐵軌等財物損失，誤點的營業損失，以及台鐵給付死傷的金額。

邱銘堂表示，在行政責任部分，李義祥是義程營造負責人，同時也兼任東新營造工地主任，違反營造業法第28條，營造業負責人不得兼任其他營業工地主任，根據營造業法會罰款20萬到100萬元，由相關的主管機關進行處理；至於刑事責任，李義祥涉及過失致死，由花蓮地檢署偵辦中。

王國材表示，交通部已經向花蓮地方法院對李義祥的財產進行假扣押，至於營造監造廠商的財產是否也有過失，他說，當地有兩處可停車，一處是明隧道上方，另外是施工便道下來也可停車，但車子卻停在坡度處，因此交通部主張有過失；至於聯合大地是做鐵路行車安全計畫，委託設計和監造，六年計畫中有很多標都是其設計監造，這部分監造過程是否有過失，比如連假不該施工但卻偷施工等情事，現在僅針對有直接看見的部分進行究責求償，但若查出有相關違失，也會依法處理。

至於外傳東興營造取得台鐵多項標案，主要是因為與台鐵關係好，台鐵主秘顏文忠表示，台鐵所有的標案都公開透明，也沒有所謂的包庇問題。