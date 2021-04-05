太魯閣號事故捐款逾6千萬 將設管理委員會

台鐵太魯閣號日前發生重大傷亡事故，衛生福利部提供捐款專戶。衛福部長陳時中今天表示，初步掌握捐款已逾新台幣6000萬元，未來會成立管理委員會，專款專用、公開透明。

為協助台鐵太魯閣號事故受災民眾，衛福部於4月3日至4月30日接受民眾捐款至「衛生福利部賑災專戶」。但有網友質疑，傷亡民眾應由出事單位的保險公司賠償或醫療費用賠償，台鐵搶修的工程修繕費用也應由台鐵支出，為何衛福部還要接受捐款。

陳時中今天在台鐵408次太魯閣號事故記者會中指出，社會愛心者眾，很多人打電話詢問，希望有管道表達關心與愛心，因應此需求，衛福部才提供捐款專戶；由於目前仍是連假期間，根據各大超商與LINE Pay初步資料，捐款已超過6000萬元，等明天銀行上班後，就能拿到更多捐款明細。

針對捐款用途，陳時中提到，未來會成立管理委員會，就使用目的及方向，請利害關係人及社會公正人士討論並擬定方向，一定會專款專用、公開透明，使用方向及金額會按照一定步驟向社會大眾公布。

陳時中說，這些捐款「絕對不會替政府付錢」，政府本來該付的、人禍賠償部分，都按既有法定方式處理，由管理委員會進行相關目的使用；以往有重大事故時，如果沒有政府公開管道，就可能出現違法勸募，因此由政府出面成立捐款帳戶，有秩序地把民眾愛心落實。