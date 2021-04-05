太魯閣號事故 高檢署：助家屬對李義祥假扣押

台鐵太魯閣號出軌案造成重大傷亡，台灣高檢署今天指出，傾聽需求，維護家屬民事求償權益，協助對肇事者李義祥進行假扣押，避免後續脫產卸責。

刑事部分，花蓮地檢署檢察長俞秀端已表示，檢方正全力防止李義祥脫產，正著手查扣被告財產「一定會努力不讓被告脫產」。

高檢署新聞稿指出，台鐵太魯閣號408次列車出軌事故發生後，高檢署除成立緊急協調中心，提供所需人力、物力協助外，為讓家屬儘早帶回罹難者及究明刑責給社會交代，花檢自檢察長以下，全員停止休假，全體人員不眠不休，傾力協助家屬、24小時辦理相驗工作及深入案件偵辦。

高檢署表示，檢察長邢泰釗身兼財團法人犯罪被害人保護協會董事長，已指示犯保協會成立「即時關懷小組」，傾聽家屬需求，為維護民事求償權益，協助對肇事者進行假扣押保全程序，避免肇事者後續脫產卸責。

犯保協會指出，「即時關懷小組」協調專任人力及保護志工人力共計31名前往現場關懷罹難者家屬，另以最速件及出具保證書擔保方式，協助家屬進行民事假扣押；家屬後續還需面臨罹難親人後事處理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保協會將由家屬住居所在地分會銜接服務一路相伴。