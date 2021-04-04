太魯閣號事故 鐵警摸黑挺進助清查遺留物

圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局臉書

太魯閣號事故釀多人死傷，警政署鐵路警察局今晚表示，已配合啟動安家服務專案，並持續協助清查乘客遺留物，局長魏慶賢第一時間也趕赴現場指揮調度和關切員警調適心理。

鐵警局今晚於臉書粉絲專頁發文表示，太魯閣號事故進入第3天，台鐵工務段今天下午終於成功將隧道內的第4列車廂拖出，為深入了解車廂內是否還有乘客遺留行李，鐵警局花蓮分局分局長謝明順獲主任檢察官同意後，下午4時許率12警攜帶照明設備摸黑進入第4、5車廂，清查車廂內遺留物。

鐵警局說，員警們強忍悲痛情緒和車廂內濃厚油味、異味，有節奏、按步驟的謹慎嚴肅清查，將現場遺留物分別進行檢視、編號、標示、錄影和照相。

同時，配合這次事故啟動安家服務專案，將持續清查的遺留物送到殯儀館或花蓮車站，若有民眾要領回遺留物都可洽查各地車站及鐵警局各地分局和分駐派出所詢問，盼員警貼心行動可讓民眾安心、暖心。

鐵警局表示，2日上午事發第一時間接獲通報列車事故，便立即動員全線員警趕往救援，待罹難者遺體及傷者分別送往殯儀館和醫院後，仍堅守崗位駐守事故現場，協助清理遺留物和接受花蓮地檢署主任檢察官指揮偵查事故發生原因、釐清肇責。

此外，魏慶賢在案發第一時間就從台北趕赴現場指揮調度；部分幹部連換洗衣物都來不及帶，即由台北趕赴支援，連續幾天都只休息3小時，眾人心中只有「任務完成」的信念。

鐵警局指出，有許多資深員警都是第一次碰到這種大事故，加上近2年有許多剛畢業的新兵加入，魏慶賢坐鎮現場也相當關心員警們的心理調適，並給予安撫慰勉。

魏慶賢表示，身為警察就是要肩負起這些救苦救難的任務，秉持「同體大悲」的心情，盡心盡力做好，勉勵團結一心、全力以赴。