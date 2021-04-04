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害太魯閣號撞車釀50死！過來人揭「工作內幕」嘆：出事不意外

聯合新聞網 / 綜合報導

台鐵太魯閣號2日發生嚴重撞車事故，造成50人死亡。 路透社
台鐵太魯閣號2日發生嚴重撞車事故，造成50人死亡。 路透社

台鐵太魯閣號408車次2日發生撞車意外，造成50人死亡、上百人輕重傷，是台鐵史上最嚴重傷亡事故，引發各界關注。對此，就有土木師傅透露，台灣完全不重視工安，因此看到台鐵新聞時，讓他直呼「不意外」，掀起大批網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，爸爸是做土木的，「看到台鐵新聞他就跟我說不意外，他說台灣完全不重視工安」，過去爸爸做工地監工時，要求工人遵守工安，工人還會不爽，有些甚至就辭職不幹，「老闆不是罵工人而是罵我爸：你幹嘛要求這麼多，弄到人家不高興耽誤進度」。

原PO提到，爸爸曾透露，在工地看到鋼筋沒綁好，趕緊提醒工人，沒想到對方回應「沒事啦」，結果下秒那堆鋼筋全部砸下來，幸好沒人在底下，不然就出人命了。

原PO接著說，感覺台鐵出事跟台灣民族性也有很大的關係，就是因循苟且隨便。「在交通上就是隨便違停、超速，在工安上就是隨便弄弄，不照SOP來」。

原PO認為，「那個駕駛會把車停邊坡也不意外，畢竟他平常就這樣，怎麼會覺得自己有什麼問題，平常路上也都是這樣的人啊，他怎麼會覺得這樣不行？」讓他不禁感嘆「台鐵這次出事，是不是台灣的民族性也推了一把？」

貼文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言「真的是民族劣根性」、「差不多先生的心態，是台灣的通病啦」、「台灣教育也不強調要求這些細節，終釀大禍」、「確實是這樣啊！所以應該提高罰則、強制教育」、「其實cost down才是主因，落實工安意味要花更多人、更多時間執行，但工人時間就是錢，所以不會花在不能賺錢的項目」。

台鐵 太魯閣撞車事故 PTT 工安

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