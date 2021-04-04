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太魯閣號事故女乘客罹難 外婆4日病逝家屬悲痛

中央社 / 宜蘭4日電

台鐵太魯閣號2日出軌事故造成重大傷亡，蔡姓女子不幸搭上這班死亡列車罹難，蔡女的外婆在今天上午病逝，蔡女的母親接連痛失至親，忍不住淚灑殯儀館。

31歲蔡女是這起事故唯一設籍宜蘭的罹難者，遺體昨天晚間在警方護送開道下運回宜蘭員山福園，包含宜蘭縣長林姿妙、頭城鎮秘書陳舜梁等人今天前往上香致意並慰問家屬，林姿妙除致贈新台幣2萬元慰問金外，同時指示社會處長林蒼蔡作為聯絡窗口，全力協助家屬處理後續事宜。

蔡母接受中央社記者電訪表示，在台北從事醫美相關工作的女兒與幾名友人趁清明連假相約到台東旅遊，前一批已在1日抵達台東，因女兒1日要上班，便與2名好友共3人，2日從台北出發到台東與朋友會合。

蔡母說，女兒因已提早回來掃墓，心想這次可以安心出遊，原本已買到莒光號坐票，到車站後改換成速度較快的太魯閣號站票，女兒當時站在第8節車廂，沒想到卻遭遇不幸，同行2名好友也罹難。

蔡母表示，總統蔡英文到花蓮慰問時，丈夫向蔡總統說台鐵需要改善，不要每次出事才說要改善，結果卻一再出事；而她也向蔡總統說，「我心很痛，妳永遠不會瞭解我這個痛」。

台鐵 太魯閣撞車事故 林姿妙

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