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太魯閣號事故 白袍醫漆黑隧道緊抱孩童令人動容

中央社 / 花蓮縣4日電

太魯閣號事故漆黑隧道現場，白袍醫師緊抱孩童照片令人動容；花蓮縣消防局救護義消大隊長、花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶談及當時狀況，「只能用慘絕人寰形容」。

救難人員陸續救出民眾，傷者雖分輕傷、中傷、重傷，但即使未受傷，同樣受到驚嚇。帶著年幼孫子的阿嬤因為被突如其來撞擊驚嚇得癱坐地上，身邊年幼孫子也跟著嚇哭。

吳坤佶立即將哭鬧孩童抱在懷裡不斷安撫，溫暖擁抱讓小孩不再哭鬧，這個醫師給人溫暖安全依靠的畫面，一旁救護義消蔡哲文看著拍下這個溫情畫面。

吳坤佶表示，當天約上午11時左右抵達現場，但因為隧道口沒有空間可行走，只能從火車上爬進去，再貼著軌道沿路切進去，連續反覆深入到最嚴重第7、第8節車廂。他與救災支援兄弟3人一組，把重傷、輕傷作初步分類，遺體則先放在火車櫃旁。

「只能用煉獄來形容，令人不忍」，吳坤佶豐富搜救經驗，都沒遇過這麼嚴重狀況，當時卡在隧道裡車廂已經變形嚴重，空氣也很糟，混合著車油、屍塊味道。他提醒救災弟兄要冷靜深呼吸，如果不舒服，就靠牆休息。

吳坤佶指出，現場救護人員先進行檢傷分類，所以救護車接轉可以很順利，醫院端也可以很快做初步醫療準備，讓救護過程可以發揮高效，把傷害降至最低。

台鐵 太魯閣撞車事故

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