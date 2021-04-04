太魯閣號事故 北市警局啟動安家服務專案

太魯閣號事故死傷慘重，台北市警察局今天說，已依「立即通報、立即了解、立即協助」原則啟動個案關懷，協助護送2罹難者至二殯，和護送1個案家屬至花蓮招魂。

市警局發布新聞稿表示，台鐵太魯閣號408車次2日出軌事故造成重大傷亡，舉國哀慟，在接獲花蓮前線應變中心訊息後，警政署長陳家欽和台北市長柯文哲隨即指示北市各分局主動聯繫罹難家屬，以同理心關懷慰問並主動協助。

市警局說，昨天進行個案關懷過程時，深切體會罹難者家屬的沉痛需求，隨即規劃由大同分局於今天凌晨駕駛2輛巡邏車前往花蓮護送罹難者58歲張女及37歲劉女的遺體移靈，並於今天上午10時許護送至台北市立第二殯儀館。

另，大安分局於關懷過程中，罹難者25歲吳女的家屬提出需法師及殯葬人員陪同至事發地招魂，基於撫慰關懷，也安排巡邏車協助其自台北護送至花蓮，助家屬圓滿心願。

市警局指出，警政署長陳家欽在事故發生後，特別通令市警局儘速完成身分比對工作及各項協助，務必讓罹難者家屬安心處理後續事宜；對於家屬尚未前來指認者，也指派專人前往通報，並即時啟動關懷慰問行動，協助家屬處理後續事宜。

同時，台北市長柯文哲於事故發生後也指示，民政局、社會局及警察局務必循北市府各項系統，「立即通報、立即了解、立即協助」原則給予關懷，以告慰往生者及撫慰家屬。

市警局告訴中央社記者，由於這起事故的罹難者人數和身分仍在持續清查統計，目前相關北市民眾死傷人數也仍待詳細確認中。