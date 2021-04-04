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5歲林小妹妹出轉院治療 慈濟醫護送佩佩豬陪伴

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
一名5歲林小妹妹搭上太魯閣號受傷，花蓮慈濟醫院在今天轉院時送佩佩豬娃娃陪伴她。圖／花蓮慈濟醫院提供
一名5歲林小妹妹搭上太魯閣號受傷，花蓮慈濟醫院在今天轉院時送佩佩豬娃娃陪伴她。圖／花蓮慈濟醫院提供

一名5歲林小妹妹搭上408次太魯閣號受傷，送往花蓮慈濟醫院後，發現心愛的手錶不見非常難過，昨天護理師送林小妹妹1支全新童錶，院方更在今天轉院時送佩佩豬娃娃，林小妹的母親則在轉院前擁抱同車李姓傷者，感謝她即使腿受傷，當時仍先讓出通道讓母女先獲救，溫馨場景感動醫護。

林小妹妹顏面骨折，昨天住院後著急地問手錶在哪裡，因不可能回事故現場找，醫療團隊幫小妹妹買粉紅色手錶，這才讓她臉上出現笑容，開心地跟護理長的黑色手錶合照。

由於林小妹妹傷勢穩定，媽媽打算帶回林口治療，今天辦理轉院，院方為安定林小妹妹的情緒，送佩佩豬娃娃讓她帶回家。慈濟醫院表示，林小妹仍要搭火車回去，擔心她會想起事故害怕，有可愛的娃娃陪在身邊，情緒會比較穩定。

林小妹妹拿到娃娃後靦腆的說「這是佩佩豬」，非常謝謝有愛心的醫護人員，開心跟大家合照。在轉院前，因為林小妹妹與媽媽事發時都在第8節車廂，當時同車的李姓婦人雖然腿部受傷，仍先讓道讓母女先被救出，林小妹的媽媽特別前往李婦的病房給予擁抱，感動許多醫護人員。

另外，今天慈濟醫院有16名傷患住院、2名出院；門諾醫院有1名患者於昨天出院，目前有5名傷患，其中1名患者仍在加護病房治療；花蓮醫院仍維持3名傷患住院，狀況穩定觀察中。

由於林小妹妹傷勢穩定，媽媽打算帶回林口治療，今天辦理轉院，院方為安定林小妹妹的情緒，送佩佩豬娃娃讓她帶回家。圖／花蓮慈濟醫院提供
由於林小妹妹傷勢穩定，媽媽打算帶回林口治療，今天辦理轉院，院方為安定林小妹妹的情緒，送佩佩豬娃娃讓她帶回家。圖／花蓮慈濟醫院提供
由於林小妹妹心愛的手錶不見，醫療團隊幫她買粉紅色手錶，小妹妹跟護理長的黑色手錶合照。圖／花蓮慈濟醫院提供
由於林小妹妹心愛的手錶不見，醫療團隊幫她買粉紅色手錶，小妹妹跟護理長的黑色手錶合照。圖／花蓮慈濟醫院提供

台鐵 太魯閣撞車事故

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