最新！尋獲肇事工程車行車記錄器 隧道現場暫停施工

台鐵408列車太魯閣事故最新進度，施工人員稍早在隧道發現違停邊坡滑落的肇事工程車上行車紀錄器，裡面有1張記憶卡，從行車記錄器外觀研判還有1片記憶卡不見，目前暫時停工，全力找尋記憶卡。

台鐵局代理局長祈文中說，施工單位現場都在找行車記錄器上記憶卡，目前暫時停工，檢察官提醒若要脫離第4、5、6車廂，不要影響遺體，也不要影響到隧道結構強度，若會影響遺體，要先讓檢方完成鑑識。