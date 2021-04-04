太魯閣號意外 資深台鐵人：問題在守法觀念

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮撞擊邊坡滑落的工程車，造成48人死亡、200人受傷。各界對意外何以發生看法不一，有人還建議應替鐵路加裝圍籬，但據台鐵資深員工認為，問題應該出在「守法的觀念和習慣」。

他說，像台鐵即使有些地方裝了圍籬，但圍籬也被人鑽洞、破壞，即使平交通柵欄已放下，但仍有人會闖平交道，造成鐵路意外；如果沒有守法觀念，即使有圍籬仍不能杜絕危害發生。

這位在台鐵運務單位服務近40年的資深員工說，這件意外，若是停工程車的人稍有守法的觀念和習慣，就像我們一般人駕車時，會考慮停車是否安全，以及是否危害他人，而把車停在平台上，何況當地不是沒有平台，就不會造成這樣的意外，但他卻明知道工程車停在邊坡上會有危險，卻仍停在坡道上，還把車頭向著軌道，造成無法挽回的意外。

他說，各個國家的鐵路運輸可能行駛千萬里，怎麼可能一一施設圍籬；他曾赴日本和歐洲荷蘭等國旅遊，他們是連剪收票口都沒有，大家買了票就上車，但大家都有守法習慣，但台灣卻有人逃票被查到，還會吵吵嚷嚷；也曾有民眾圖方便走圍籬的破洞，後來出了意外，卻還要台鐵來賠，民眾欠缺的就是守法的觀念。