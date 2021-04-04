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影／太魯閣號事故 盧秀燕：台中還有3人傷受驚嚇已慰問

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在后里接受採訪說，太魯閣撞車事故，台中人有一名司機死亡，她已到司機家中慰問，另有3人受傷，也派人慰問。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天在后里接受採訪說，太魯閣撞車事故，台中人有一名司機死亡，她已到司機家中慰問，另有3人受傷，也派人慰問。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天到后里時說，太魯閣撞車事故中，死傷者中有一名司機是台中人，她已和中府單位到司機家中慰問，另有3人輕傷，都受到很大驚嚇，也派人慰問；因死傷者太多，她決定捐出自己一個月所得，幫助死傷者的家屬。

盧秀燕表示，死傷人數多，傷者還有很長的復健路要走，死者家屬也有重建路要走，他們的困難現在才要開始，他們還有很難辛漫長的路要走下去，她才決定捐出自己一個月所得，她呼籲大家多伸出援手，陪死傷者家屬度過難關。

盧秀燕表示，這次事故，死亡的袁姓司機住豐原，她已和台中市府和豐原區公所人員到袁家慰問，她說司機的母親非常勇敢，堅強和明理，司機母親是虔誠一貫道信徒，現在有很多在地道親幫忙，他二名姊姊在台東，還在討論遺體要留在台東或運回豐，台中市府和家屬保持密切連繫，如果家屬決定要運遺體回台中，台中市民政系統會全力配合。

盧秀燕說，另有3名傷者是台中人，輕傷受到驚嚇，當地區公所已和傷者聯絡上，有聯絡和慰問。

台鐵 太魯閣撞車事故

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