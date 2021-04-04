太魯閣號事故 專家建議清水隧道安裝長期監測系統

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，今天交通部邀請工程顧問公司及台灣省土木公會檢測清水隧道受損情形，工程專家初步目測隧道體只有擦撞，建議安裝長期監測系統。

台灣世曦工程顧問公司副總經理李元唐表示，台灣世曦與台灣省土木技師公會共16人組成團隊評估花蓮清水隧道受損狀況，清水隧道在北迴鐵路時就已經興建，後來興建雙軌及電氣化，在電氣化前已評估過隧道原來結構安全，才會實施電氣化。

李元唐表示，由於隧道內目前狀況凌亂，他們從南北2個路口進去，用就近能走到的範圍目測，事故只對隧道體產生擦撞行為，將在車廂淨空後，詳細目測檢測，然後再用精密儀器斷面測量。

李元唐說，不管清水隧道修護或沒修護，都建議交通部安裝監測系統，確保隧道斷面潛在性變位做精確監測。

台灣省土木技師公會主委朱弘家表示，土木技師公會已進駐花蓮，隨時跟著搶修進度進場，全力配合交通部做安全執行及補強。

台鐵代理局長祁文中說，目標是要將隧道內第4及第5節車廂拉出隧道，如果能直接拉到軌道上，是最佳方案，如果不行，就用捲揚機扶揚方式將車廂扯出來，但這種方式，軌道及PC枕木將完全損壞，不管用哪種方法，都將一個一個車廂做評估。