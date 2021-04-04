太魯閣號事故 日籍客憶當下：已做喪命心理準備

台鐵408次太魯閣號2日發生事故，造成重大傷亡。跟大女兒一同搭上這班事故列車的日籍男乘客回想事發當下情況說，撞擊就像猛然跌落樓梯一樣，「我也做好可能喪生的心理準備」。

在事故中受到輕傷的50多歲日籍男性，昨天接受日本朝日新聞採訪，談到事故發生前後的情況。

這名男性為了前往台灣妻子老家掃墓，跟正在就讀大學的大女兒搭上這班太魯閣號。由於清明連假的關係，兩人並沒有買到連號座位，男性的座位在從車頭算來第4節（5號車），女兒的座位則在第3節（6號車）。

這名男性在事發前正在睡覺，之後被突如其來的巨大衝擊驚醒並滑落座椅。由於男性出身日本關西，他直覺火車應該出軌了，並想起日本兵庫縣2005年4月發生的「JR福知山線出軌事故」。

JR福知山線出軌事故是列車在兵庫縣尼崎市久久知彎道因嚴重超速出軌後，部分車廂撞擊到附近公寓，總計造成107人死亡、562人受到輕重傷的慘劇。

這名男性在感受到太魯閣號斷續出現車體搖晃的情況下，用手保護頭部的同時，也做好可能喪生的心理準備，「撞擊就像猛然跌落樓梯一樣，心裡祈禱如果真的要死，請讓我感覺不到痛苦吧」。

列車停止後，這名男性身旁其他乘客開始在停電的車廂內依靠智慧型手機手電筒找尋自己隨身物品，並彼此搭話要如何脫困。

就在車廂內漂散著油污臭味的情況下，這名男性為尋找掛念的女兒步出車外，朝隧道出口行走。他在離開車廂的過程中，曾在車廂內廁所看到氣絕的女性。

好不容易走出隧道，這名男性後來終於找到比他晚走出隧道的女兒；由於女兒在逃離過程中也目睹女乘客身亡，看到父親後不禁落淚。

父女兩人被救護車送到醫院治療，男性被診斷肋骨及腳趾受傷；女兒雖然無明顯外傷，但精神受到衝擊，一度無法進食。

這名男性說，這是平常不可能會有的經歷，雖然這次的意外原因是卡車掉落撞擊，但如果火車座椅上也能有安全帶的話，說不定可以避免這麼多人不幸犧牲。