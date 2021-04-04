太魯閣號事故善後 加派機具拉第4、5節車廂

台鐵太魯閣號事故現場持續進行搶通，第3節車廂在今天凌晨2時許拉出，交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中表示，希望今天能再動用相關機具將第4、5節車廂拉出。

祁文中表示，工程人員在凌晨2時許以機車頭將第3節車廂慢慢拉出去，今天的目標是動用捲揚機到場，以扶揚方式將第4、5節車廂向上抬起後，用滑輪拉出來。

他說，有一具遺體仍被壓在第6節車廂下，目前的判斷是不容易移出來，希望努力看看今天有沒有機會；至於第7、8節車廂因嚴重變形，不排除以切割方式處理。