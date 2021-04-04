太魯閣號事故善後 加派機具拉第4、5節車廂
台鐵太魯閣號事故現場持續進行搶通，第3節車廂在今天凌晨2時許拉出，交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中表示，希望今天能再動用相關機具將第4、5節車廂拉出。
祁文中表示，工程人員在凌晨2時許以機車頭將第3節車廂慢慢拉出去，今天的目標是動用捲揚機到場，以扶揚方式將第4、5節車廂向上抬起後，用滑輪拉出來。
他說，有一具遺體仍被壓在第6節車廂下，目前的判斷是不容易移出來，希望努力看看今天有沒有機會；至於第7、8節車廂因嚴重變形，不排除以切割方式處理。
台鐵史上最嚴重事故
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言