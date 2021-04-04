快訊

【白話財經】台北市水費繳得少？附加費超多 讓你想不到

檢抗告成功！李義祥「撤銷交保」 發回花蓮地院重裁

太魯閣號事故善後 加派機具拉第4、5節車廂

中央社 / 花蓮4日電

台鐵太魯閣號事故現場持續進行搶通，第3節車廂在今天凌晨2時許拉出，交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中表示，希望今天能再動用相關機具將第4、5節車廂拉出。

祁文中表示，工程人員在凌晨2時許以機車頭將第3節車廂慢慢拉出去，今天的目標是動用捲揚機到場，以扶揚方式將第4、5節車廂向上抬起後，用滑輪拉出來。

他說，有一具遺體仍被壓在第6節車廂下，目前的判斷是不容易移出來，希望努力看看今天有沒有機會；至於第7、8節車廂因嚴重變形，不排除以切割方式處理。

台鐵 太魯閣撞車事故

延伸閱讀

太魯閣號事故宜蘭唯一罹難者 警方協助家屬專車護送

太魯閣號事故 證券相關4機構合捐2000萬元

太魯閣號事故送暖 林智堅捐1個月薪資所得

太魯閣第3節車廂何時拖出？交部次長：目標凌晨0點前

相關新聞

行政院證實 林佳龍昨天致電蘇貞昌口頭請辭

太魯閣號撞車事故釀48死、100餘人受傷，傳出交通部長林佳龍已向總統口頭請辭，林佳龍今天表示，「該負責任的事情，不會迴避...

太魯閣號事故傳已口頭請辭 林佳龍：該負責任不會迴避

太魯閣號撞車事故釀48死、188傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的死傷意外，交通部長林佳龍已連續第三天待在花蓮督軍救災，上午抵...

太魯閣號罹難者確認身分下修為48人 檢察長：不排除再變動

太魯閣408次發生撞車事故，罹難者透過DNA和證件比對，原先死亡人數為51人，今天花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，目前確認有...

太魯閣號撞車51死受衝擊 傳林佳龍向總統府口頭請辭

太魯閣號撞車事故釀51死、188傷，是台鐵半世紀以來最嚴重的死傷意外，震驚全國，交通部長林佳龍事發第一天就前往花蓮督軍救...

第3車廂費15小時拖出隧道 尚須設法將車輪對準鐵軌

台鐵408次太魯閣列車撞車意外，第1、2節車廂因有吊車協助，3日上午便已拖離現場，隧道內的第3車廂無法比照辦理，工程團隊...

太魯閣號撞車事故慘禍 7大疑點待釐清

太魯閣號撞車事故釀五十一死、一八八傷，震驚全國，肇因直指施作明隧道的廠商工程車釀禍，儘管台鐵內部定調「廠商疏失」，不過邊坡工程的工期一再延宕，對列車通過的安全防護，台鐵委外工程管理權責模糊，也缺乏明確監工機制，土木工程界人士批評，事故現場邊坡沒設置護欄，「這不是人禍，什麼才是人禍？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。