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第3車廂費15小時拖出隧道 尚須設法將車輪對準鐵軌
台鐵408次太魯閣列車撞車意外，第1、2節車廂因有吊車協助，3日上午便已拖離現場，隧道內的第3車廂無法比照辦理，工程團隊先重鋪枕木、扶正鐵軌，才又拖出一節車廂，目前工程人員正設法將車輪對準鐵軌，以便拖行。
根據中央災難應變中心資料指出，在大清水隧道外的第1、2節車廂，3日上午9:45便已雙雙拖離現場。
然而第3節車廂位在隧道內，無法比照前2節直接用吊車吊至板車上拖走，須先修復南隧道口周圍的軌道，重鋪枕木、扶正鐵軌，再順軌道拖行。
消防人員先持油壓剪剪斷3、4節車廂連結器，再由台鐵派出橘色柴電火車頭，於4日凌晨1時許終於將第3節車廂拖出隧道。由於車輪未對準鐵軌，工程人員正全力處理中，以方便後續拖離。
目前隧道內還留有45678共5節車廂，其中第6節車廂重達10多噸的殘骸底下，還壓著暫定是第51位罹難者的下肢，消防人員稍早曾表示，須循序漸進拖出4、5節車廂，才有可能挪移第6車廂。
台鐵史上最嚴重事故
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