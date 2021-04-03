車廂太重 太魯閣事故第6車廂鐵軌壓的大腿殘肢取出失敗
台鐵408次太魯閣號撞車事故造成51人死亡，列車第3、4、5、6、7、8車廂還卡在隧道內，第1、2車廂今早已被拖帶至和仁車站，施工人員漏夜進行第3車廂拖帶作業，目前已將第3車廂前鐵軌復軌，工人已開怪手將鋼板放置隧道口準備鋪墊，搜救員使用油壓剪將第3、4車廂的連結束剪斷完成，拖帶車廂的藍皮車緩慢駛入隧道口，預計稍晚就會將第3車廂拉出。
搜救員晚上10點半從隧道南側口進入，原計畫將第6車廂鐵軌下壓的死者大腿肢體取出，不過車廂重達40噸，千斤頂仍無法頂開，搜救員認為仍須循序漸進，待第6車廂移出才可取出死者遺體。
台鐵史上最嚴重事故
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