車廂太重 太魯閣事故第6車廂鐵軌壓的大腿殘肢取出失敗

聯合報 / 記者蔡翼謙楊湛華／花蓮即時報導
藍皮車抵達現場。記者蔡翼謙／攝影
藍皮車抵達現場。記者蔡翼謙／攝影

台鐵408次太魯閣號撞車事故造成51人死亡，列車第3、4、5、6、7、8車廂還卡在隧道內，第1、2車廂今早已被拖帶至和仁車站，施工人員漏夜進行第3車廂拖帶作業，目前已將第3車廂前鐵軌復軌，工人已開怪手將鋼板放置隧道口準備鋪墊，搜救員使用油壓剪將第3、4車廂的連結束剪斷完成，拖帶車廂的藍皮車緩慢駛入隧道口，預計稍晚就會將第3車廂拉出。

搜救員晚上10點半從隧道南側口進入，原計畫將第6車廂鐵軌下壓的死者大腿肢體取出，不過車廂重達40噸，千斤頂仍無法頂開，搜救員認為仍須循序漸進，待第6車廂移出才可取出死者遺體。

台鐵 太魯閣撞車事故

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