台鐵太魯閣號事故 鐵道局兩個月內提行政調查報告

台鐵太魯閣號昨天出軌，運安會針對事故展開調查，交通次長王國材今天說，配合運安會調查狀況，希望鐵道局兩個月內完成行政調查，檢討包含行政督管等行政相關問題。

昨天從樹林發車至台東的408車次太魯閣號，行經花蓮縣秀林鄉和仁路段，即大清水隧道發生事故，釀嚴重死傷，最新資訊顯示已有51人死亡、188人受傷。

為了解事故肇因，國家運輸安全調查委員會已介入展開調查，運安會主委楊宏智也證實，列車上行車紀錄器影像已帶回進行解讀，最晚6日會有初步結果。

而王國材今天在台鐵記者會上指出，運安會調查集中在煞車及煞車失靈這部分，至於行政調查部分，鐵道局也會展開。

王國材表示，會視運安會調查狀況，希望台鐵局兩個月內針對相關問題以及未來該做的事情進行檢討，項目包含安全圍籬、工地問題、合約規定以及台鐵軌道安全等。