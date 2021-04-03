太魯閣號事故釀51死！張惠妹看新聞落淚 盼罹難者安息

台鐵太魯閣號昨天出軌釀51死。藝人張惠妹今天在臉書貼出黑底白字圖片透露自己看著熟悉的景色卻一直落淚，她也祈求罹難者安息並讓傷者早日康復。

張惠妹是台東縣卑南鄉人，見到台鐵408車次太魯閣號在往返台北與台東的路上發生出軌意外，她今天在社群平台臉書及Instagram表示，過去最喜歡在這條載著自己回家的鐵路看著窗外讓人平靜的風景，「但此刻，我看著新聞台裡那熟悉的景色，卻一直流淚。」

張惠妹也祈求上天讓罹難者安息並給予家屬力量，也讓傷者早日康復、給予救難人員力量及家園平安。

此次事故中，也有一名法國籍男子不幸遇難。法國在台協會今天證實有一名法國僑胞死亡，已與台灣官方取得聯繫，採取必要措施，並基於尊重家屬對個人隱私的要求，進行一切協助事宜。

來台發展的法籍YouTuber酷也在Instagram限時動態寫道：「火車裡有一個跟我年紀差1歲的法國男生，突然覺得生命很可貴，祝大家和法國同胞的家人平安。」