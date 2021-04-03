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太魯閣號事故 義祥工業社承攬公部門17件工程
台鐵太魯閣號昨天發生出軌意外，根據台鐵局最新簡報，涉案的義祥工業社以義程營造名義，向台鐵局承攬6件工程，向公路總局承攬11件工程。
台鐵局指出，委外邊坡整治施工廠商（東新營造）工地主任李義祥昨天上午約9時駕車巡視工地，車子停放在施工便道後進入工務所，車子因故溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上（K51+450），遭408車次通過時撞擊，發生出軌事故。
根據台鐵局最新調查，在這次案件中，肇事嫌疑人李義祥是以義祥工業社名義作為協力商，且曾以義程營造有限公司承攬台鐵局6件工程，承攬公路總局11件工程。
義程營造承攬台鐵局的工程包含台東工務段倉庫防水鋼棚架工程等6件，金額共新台幣1426萬5816元；承攬公路總局工程包含台11丙線0k+547東華大橋等橋梁設施修復工程，金額共1億2788萬3774元。
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