快訊

每組家屬都有人哭到快昏倒 遺體修復師忍淚：比普悠瑪事故嚴重

工程車滑落釀太魯閣號慘劇！包商李義祥交保 腰包遮臉喊：對不起

太魯閣號事故 桃園籍3死均原住民市府助善後

中央社 / 桃園3日電
台鐵太魯閣號在花蓮發生事故，造成許多國人不幸離去。 路透社
台鐵太魯閣號在花蓮發生事故，造成許多國人不幸離去。 路透社

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，目前已知有3名罹難者為設籍桃園市的原住民，桃園市長鄭文燦表示，預計今天會把3名罹難者遺體、牌位設在桃園殯儀館。

桃園市政府指出，截至今天上午11時，太魯閣號事故已知設籍桃園市的受傷人數有30人，另有3人罹難，3名罹難者均為阿美族人，分別為36歲陳姓女子、5歲陳姓女童、58歲李姓女子，其中陳女是女童的姑姑。

鄭文燦今天接受媒體聯訪時表示，桃市府將先給付新台幣10萬元的慰問金，桃園市民政局及桃園殯儀館也會協助善後工作，預計今天就會把遺體、牌位設在桃園殯儀館，因罹難者為原住民籍身分，除政府的撫卹，還會有20萬元團體意外險理賠。

鄭文燦指出，這是一起不幸意外，希望釐清事故原因，善後工作務必要能夠撫慰家屬；受傷的桃園市民，市府也都已聯繫上，市府會持續關懷照顧。

台鐵 太魯閣撞車事故 火車出軌

延伸閱讀

桃園3原住民罹難 阿美族婦人沒坐兒媳的車遇難

蔡英文下令減肥 蔡易餘後悔牽扯鄭文燦體重

鄭文燦邀歷屆縣長餐敘 呂秀蓮、朱立倫現身交流經驗

鄭文燦在總統前量出驚人體重 蔡英文問：這磅秤多久了？

相關新聞

整理包／台鐵史上最嚴重！太魯閣號事故釀50死、162傷 為何傷亡如此慘重？

清明連假昨（2）首日，台鐵408次太魯閣號從樹林發車，載著大批花東旅客南下返鄉掃墓，在行經花蓮大清水隧道時，被一輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程車撞上，列車失控出軌，擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，釀成50死、162傷的嚴重傷亡。...

李義祥現身！50萬交保步出法庭 腰包遮臉直喊：對不起

台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、178傷的史上最嚴重意外，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經檢察官聲請...

太魯閣號事故釀50死 習近平向遇難者表達哀悼

大陸官媒人民網、央視網等今日報導，中共中央總書記習近平對4月2日臺灣列車出軌造成重大人員傷亡事故高度關切，並向遇難同胞表...

每組家屬都有人哭到快昏倒 遺體修復師忍淚：比普悠瑪事故嚴重

台鐵太魯閣號408次列車撞車事故導致重大死傷，遺體修復團隊昨晚進駐花蓮市立殯儀館協助，修復師陳修將說，昨晚至今幾乎每組家...

李義祥50萬元交保 法院稱具保、限制出境出海已減低逃亡風險

台鐵太魯閣列車昨撞上滑落鐵軌工程車造成50死、178傷的史上最嚴重意外，肇事工程車所屬的義祥工業社李姓負責人經檢察官偵訊...

影／國體大兄妹罹難全家僅母倖存 還原當下：孩子腳都斷了

台鐵太魯閣號408次撞車事故導致重大死傷，搭車遇難花蓮玉里牧師女兒鍾惠美1家4口，丈夫與就讀國體大的子女張恩翔、張恩昀皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。