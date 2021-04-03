太魯閣號事故 桃園籍3死均原住民市府助善後

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道出軌造成重大傷亡，目前已知有3名罹難者為設籍桃園市的原住民，桃園市長鄭文燦表示，預計今天會把3名罹難者遺體、牌位設在桃園殯儀館。

桃園市政府指出，截至今天上午11時，太魯閣號事故已知設籍桃園市的受傷人數有30人，另有3人罹難，3名罹難者均為阿美族人，分別為36歲陳姓女子、5歲陳姓女童、58歲李姓女子，其中陳女是女童的姑姑。

鄭文燦今天接受媒體聯訪時表示，桃市府將先給付新台幣10萬元的慰問金，桃園市民政局及桃園殯儀館也會協助善後工作，預計今天就會把遺體、牌位設在桃園殯儀館，因罹難者為原住民籍身分，除政府的撫卹，還會有20萬元團體意外險理賠。

鄭文燦指出，這是一起不幸意外，希望釐清事故原因，善後工作務必要能夠撫慰家屬；受傷的桃園市民，市府也都已聯繫上，市府會持續關懷照顧。