太魯閣號事故 劉櫂豪連2天奔花蓮陪家屬度難關

台鐵太魯閣號事故，死傷旅客中有許多台東民眾，民進黨籍立委劉櫂豪連2天奔赴花蓮，陪伴家屬度過難關，他並要求行政院及交通部務必查明原因。

台鐵太魯閣號昨天上午在花蓮大清水隧道發生事故，因為這列408次班車是花東實名制，乘客以花東地區民眾為主，劉櫂豪及台東縣議員林參天昨天在第一時間立即趕往事故現場，並前往醫院、殯儀館慰問家屬。

劉櫂豪表示，昨天他陪同行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍前往醫院向受傷乘客表達關心及慰問之意，深夜回到台東。

劉櫂豪說，他今天清晨再度出發前往花蓮，陪同總統蔡英文前往醫院向受傷乘客表達關心與致意，並對罹難者的家屬表達最大歉意。另外，他也協助罹難者的家屬處理後續相關事宜。

劉櫂豪表示，他並向蘇貞昌、林佳龍提出要求，首先，務必要查明這次事故發生原因，為什麼會造成這麼重大交通事故；最後，要對整個後續處理，不論是對不幸罹難者或受傷旅客及其家屬，都要全力給最大關懷與協助。

劉櫂豪指出，他與團隊也會做所有旅客最大後盾，盡全力協助每一名好朋友，「我們真的心情非常沉重」，也衷心期待、盼望大家能夠一起陪伴所有家屬度過難關。