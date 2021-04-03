第一金證董事長一家均是太魯閣傷者 侯友宜赴醫院慰問
台鐵408次太魯閣號昨早在花蓮縣清水隧道發生撞車事故，造成50人死亡、逾百人輕重傷，新北市長侯友宜今日上午赴新店慈濟醫院探視受傷的市民，其傷者為第一金證董事長陳致全一家4口，其中大女兒昨晚開刀已順利完成，目前都在一般病房休養中。
陳致全一家人在事發後第一時間送醫，事後轉院回台北慈濟醫院，陳致全左腿骨折，其妻子、小女兒傷勢較輕微，僅大女兒需手術，目前一家人狀況都還好。由於陳致全是新北市民，也是前新店市長陳忠作之子，侯今上午前往訪視。
新北市府指出，太魯閣號撞車事件造成新北市民（居民）死亡11名、59傷（受傷住院19名、出院34名、現況待查6名）共計70名；新北學生往生2員、留院觀察4員、已出院10員、教師1員（已出院）。
侯友宜今上午出席活動後也說，很多民眾打電話給社會局、甚至給他本人，因這件事故太大了，很多人願意捐款，雖然中央會成立捐款專戶，但新北市很多市民傷亡，很多市民願意捐給新北市，新北市這個救濟專戶會代收再轉交，至於中央也成立專案，新北市也特別感謝，這方向會做好聯繫溝通。
新北社會局長張錦麗表示，因新北市民眾也有相當人數傷亡，有熱心民眾紛紛詢問要捐款到好日子愛心大平台，因要成立太魯閣號翻覆意外救助專戶，帳號為027038002803(台灣銀行板橋分行，請註明1100402太魯閣號翻覆意外案）。
台鐵史上最嚴重事故
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