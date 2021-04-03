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太魯閣號2日本人輕傷 日本專家：隧道狹窄致使傷亡慘重

中央社 / 東京3日綜合外電報導
台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌釀嚴重死傷，3日進行搶修處理作業，由吊車將工程車吊離至邊坡。 中央社
台鐵408車次太魯閣號2日在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌釀嚴重死傷，3日進行搶修處理作業，由吊車將工程車吊離至邊坡。 中央社

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道發生出軌事故，目前造成50人罹難，日本各大媒體都有報導。有日本鐵道專家受訪分析，隧道空間狹小是造成這起事故傷亡如此慘重的主因。

日本新聞網報導，日本外務省表示，有兩名日本人搭上這班太魯閣號，分別是50多歲男性和20多歲女性，所幸都是輕傷，無生命危險。

報導引述台灣媒體，說明這起「台灣史上最嚴重鐵道事故」的可能原因，以及最新傷亡數字，還提到昨天是清明連假首日，所以列車上坐滿乘客。

這則報導引述了日本鐵道專家梅原淳的看法，試圖理解這起意外為何如此嚴重，他認為「隧道」是主因。

梅原淳說，列車受到撞擊出軌時，直接撞上隧道內壁，「由於只有一條軌道，兩側空間與內壁相當接近，所以造成了比一般事故更嚴重的傷亡」。

他說，再者，在隧道內救援時，由於隧道空間本就狹小，加上通道受阻，所以比平常花更多時間救難。

梅原淳說：「因為發生在隧道這樣陰暗狹小的空間內，讓救援極為困難。救難車輛不僅無法在隧道內行駛，甚至也無法開到隧道旁，要脫困只能沿著車頂走。」

台鐵 太魯閣撞車事故 火車出軌

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