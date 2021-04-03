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台鐵太魯閣號事故 初步調查7死21傷設籍台東

中央社 / 記者盧太城台東縣3日電
花蓮縣市殯儀館一早就有許多家屬前去認遺體，步出相驗區後神情哀戚，難掩哀傷行緒。記者潘俊宏／攝影
花蓮縣市殯儀館一早就有許多家屬前去認遺體，步出相驗區後神情哀戚，難掩哀傷行緒。記者潘俊宏／攝影

台鐵局太魯閣號事故造成50人罹難，花東兩地檢察官投入相驗，台東縣政府今天上午初步統計，有7名死亡者、21名傷者設籍台東，目前尚有4名台東人失聯。

台鐵局太魯閣號408次花東實名制班車昨天在花蓮大清水隧道嚴重脫軌，列車上311名乘客，造成50死亡，197人受傷。上午初步相驗結果已有42人確定身分，其中7人設籍台東，2人遺體今天凌晨送回台東。

不過，尚有卑南鄉長許文獻叔叔和嬸嬸，以及1男1女失聯，全部都是坐在第8節車廂。另外，197名受傷旅客中有21人設籍台東。

台東市公所在市公所殯葬園區設置靈堂，今天上午台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲前往靈堂，協助相關事宜。

饒慶鈴表示，會提供協助事故受傷及罹難所有縣民鄉親、家屬，進行後續相關社會救助，並採一專案一社工方式關懷，也指示與台鐵接洽，了解後續處理程序與作為，共同協助傷亡家屬，縣府也會全力配合，縣府目前由1999縣民服務專線擔任相關對外洽詢單一服務窗口，以方便民眾詢問。

張國洲表示，家屬要將罹難者大體運回台東，縣政府和市公所也會協調，台東市公所在殯葬方面給予家屬協助；傷者若需轉院回台東繼續治療，衛生局會協調縣內醫療機構作最大的幫忙。

台鐵 太魯閣撞車事故 火車出軌

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