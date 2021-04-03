太魯閣重大事故！鄰居抱怨「耽誤假期」 她氣炸：我哥回不來

清明節連假昨天首日，台鐵太魯閣408次列車在花蓮發生50死慘劇，原因疑似停在斜坡的工程車未拉好手煞車，車子滑落軌道遭列車撞上。一名女網友抱怨，因為台鐵路線受損，接下來需要水路運輸支援，因此在船公司上班的哥哥去待命，無法一家子好好吃飯，卻聽到門外鄰居抱怨「還不快把火車拖出來」、「明天我們要去花蓮玩耶，還不快點通車」，讓她整個氣炸。

網友昨天(2日)在臉書「爆怨2公社」發文抱怨，昨天因為台鐵太魯閣號事故，台鐵路線受損，接下來可能需要水路運輸支援，因此在船公司上班的哥哥被要求回去待命，本來一家人今天要回去台東，只好改為下次，「只是辛苦了我哥，沒辦法一家子好好吃飯」。

結果聽到門外鄰居卻在大聲嘰嘰喳喳說著「還不趕快把火車拖出來」、「台鐵是在幹嘛？我孫子晚上還要回來吃飯耶」、「明天我們要去花蓮玩耶，還不快點通車」，原po聽了相當生氣，用力甩門，鄰居們才開始把音量降低，原po氣憤說著「多少警消國軍正拚命搶救那些生死未卜的旅客，你們還理直氣壯說著『假期被耽誤』，一想到這些犧牲假期的軍警消，打從心裡覺得不值」。

網友看完也紛紛留言「辛苦你哥了！謝謝」、「自私的人都只想到自己人」、「那是因為出事的都不是他們的家人，所以都不干他們的事」、「有些人丟失了同理心」、「我家老公剛剛也被通知到花蓮支援...願平安」、「現在沒得出去玩，一年假期那麼多有差這段時間嗎」。