工程車滑落釀太魯閣號50死 在日司機怒：台大車駕駛總忘1步驟

台鐵408次太魯閣號昨天在花蓮清水隧道發生重大事故，造成至少50人死亡，162人輕重傷。目前原因疑似為停放在邊坡上的工程車未確實拉上手煞車，滑落鐵軌，導致列車撞上。對此，一名在日本貨運業工作的司機表示，台灣大車駕駛大多數都忘了正確步驟，導致意外不斷發生「再多震怒遺憾難過都沒用啦！」

網友在PTT八卦板發文，自己是在日本開貨車的貨車司機，他看了釀禍的工程車「生前照片」，輪胎沒有放任何可以防止輪胎移動的東西，比對日本，卡車貨車只要停車的時候，就一定要放輪擋卡住輪胎，防止輪胎移動，而且根據台灣司機的惰性，相信放的機率是百分之一以下，如果強力要求卡車貨車停下來就一定要放輪擋，相信忘了拉手煞車，車子還不會誇張的滑落。

在日本，卡車貨車只要停車的時候，就一定要放輪擋卡住輪胎，防止輪胎移動。 圖／PTT

他也進一步說，在日本學習大車駕駛時，卡車停車應該是先打倒車檔、熄火、拉手煞車、在前輪放置輪擋，做到這些動作車子就算停在斜坡上，也不會滑動，但他看台灣，沒有多少大車司機確實這樣做，政府除了震怒、悲傷、遺憾外，也沒有嚴格要求司機遵守。

日本現在大車全面規定時速只能九十，也就是車子一出廠時速就最高九十鎖死，油門不管怎麼踩都不會超過，反觀台灣「一樣沒有作為」，連從最簡單的停下車必須放輪擋的規定都做不到，「再多震怒遺憾難過都沒用啦！」。

網友看了也紛紛留言「經驗分享，給推」、「放心，台灣出廠90，一堆會去外廠改，違規吊扣車才有用」、「遇到大學長做了十幾年的都叫不動拉，公安還嫌你囉嗦」、「國軍一定會放啦...車況很恐怖 不過我看大車也好不到哪去」、「活30多年沒看過路上卡車放這個」。

但也有人說「我在台灣還是滿常看到有放的啊」、「這台灣很多公司都有規定要輪擋啦，我這用好幾年了」、「第一次看到這東西真的是在軍中，給國軍推」、「輪擋真的很重要，基本安全規定」、「台積電裡面沒放輪檔會被記缺失，準備寫報告寫到爽」。