整理包／台鐵史上最嚴重！太魯閣號事故釀50死、162傷 為何傷亡如此慘重？

清明連假昨（2）首日，台鐵408次太魯閣號從樹林發車，載著大批花東旅客南下返鄉掃墓，在行經花蓮大清水隧道時，被一輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程車撞上，列車失控出軌，擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，釀成50死、162傷的嚴重傷亡。

這也是台鐵史上死傷最多的事故，行政院下令今日起全國降半旗3天追思。

時間：4月2日 09：28 地點：花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道前五十公尺處 事故：台鐵408次太魯閣號遭滑落工程車撞擊發生出軌意外 死傷：50人死亡、162人受輕重傷

台鐵最慘事故。製表／王燕華、曹悅華

台鐵一列408次太魯閣號，2日上午7時16分從樹林開往台東，約9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道前五十公尺處出軌，車輛擦撞隧道壁，多節車廂傾斜、人員受困，列車共有8節車廂，交通部表示車上總共是496人，其中旅客492位、4位台鐵人員（包括1位司機、1位助理司機、1位列車長以及1位清潔員）。

408次列車是台東人搶票的第一名車次，台東人訂票一向被安排在第8節車廂，事故發生時，車頭（第8節車廂）被削去一半，第1至6節車廂出軌、4至5節車廂變形，需要破壞器材支援，3至8節卡在隧道內，呈現前後擠壓狀況，第6、7、8節車廂，死傷人數最多。

多節車廂在隧道內出軌擠壓變形、車頭被削去一半，搶救困難。圖／民眾提供

台鐵2日上午從樹林發車至台東的408太魯閣號行經花蓮大清水隧道發生出軌事故，造成車廂脫節變形，多人受困。圖為災害現場管制板。 中央社

事故原因初判是工程吊貨車未拉手煞從公路邊坡滑落，撞擊太魯閣號，造成列車擦撞隧道壁，推測撞擊點在太魯閣號第8車的車頭，該工安意外事發當時工程車上沒人，停放處亦無防護措施與圍欄。

負責人李義祥被翻出並非首次發生工安意外，根據高等法院花蓮分院更一審判決書，李義祥曾在2014年承攬花蓮縣政府招標時偽造，被依偽造文書判刑6月，可易科罰金。讀者提供

肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥經偵訊後，2日深夜由檢察官聲請羈押。

據了解，義祥工業社是台鐵委外包商，李義祥2日到位於清水隧道北口附近鐵軌上方的工地視察（正在施作北迴線51K明隧道工程）時，疑因停車時手煞車未緊韌，致溜逸20公尺滑落到鐵軌上，撞上高速行駛的太魯閣號，造成列車出軌。

不過，工人受訪時卻表示老闆（李義祥）說有拉手煞車，甚至還拿石頭擋住輪胎，怎麼還會滑，不得而知。

負責人李義祥也被翻出並非首次發生工安意外，根據高等法院花蓮分院更一審判決書，李義祥曾在2014年承攬花蓮縣政府招標時偽造，被依偽造文書判刑6月，可易科罰金。

國家運輸安全調查委會召開記者會，指工程車手煞車未拉或手煞車故障都有可能，同時也會一併調查週遭環境的土石問題，預計3至6個月，提出事實資料報告。

台鐵說，配合清明連假疏運，早已行文各單位各項工程暫停施工，不解花蓮明隧道工程工地為何還有工程車移動，且工務所地點是一處斜坡，依規定不該停車。

究竟是工程車先滑落，太魯閣列車來不及煞車撞上，還是太魯閣列車通過時，工程車剛好滑落砸中太魯閣號，運安會說，還要根據撞擊點及列車上各項監控數據比對模擬，才會有較明確的答案。

網友使用Google街景查到工程車完整的樣子。圖／取自 PTT

為何傷亡如此慘重？台中市忠明高中數學老師陳建銘計算，車體重量40公噸，加上行李、乘客、服務人員以500人每人平均50公斤估計全車共65公噸。假設以最高時速130公里計算，司機在進隧道前發現肇事工程車，減速至時速100公里，假設撞擊時間為0.1秒，依牛頓第二定律產生的作用力約1857公噸重，撞擊力是轎車的1238倍，死傷才這麼慘重。

太魯閣號是搖擺式車輛，過彎時車體會傾斜，408車次在撞擊後扭曲變形，產生離心力加速度，會讓旅客有被拋出的感覺。

根據台鐵的太魯閣號傾斜式電聯車資料，車體在曲線的向離心力方向摔出時，乘客所感受到的加速度，會增加2到3成，加上賣站票，才會造成死傷慘重。

現在已知最小罹難者為楊姓小妹妹年僅6歲，最小的送醫傷者是1歲的雷小弟弟，還有一位法國人罹難，搜救現場滿目瘡痍，更有多具遺體只剩上、下半身，辨認困難。

負責收治患者的花蓮4家第一線急救責任醫院分別為慈濟、門諾、國軍醫院以及衛福部立花蓮醫院，並由花蓮慈濟醫院，配合縣府開設前進指揮所就近設立救護站、災難救援對醫護前進出事地點對於搶救的傷患作初步評估處理。

除了花蓮市，也通知宜蘭羅東博愛醫院、陽明大學宜蘭附設醫院、聖母醫院等3醫院隨時待命，此後將持續監控傷患收治情形，必要時啟動台北地區醫院支援。

罹難者名單：

傷者名單：

資料來源：花蓮縣政府 (04/02 22:00 更新)

躲過普悠瑪事故 司機員改開太魯閣號卻遇劫殉職

不幸身故的33歲司機員袁淳修，家屬表示袁原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次因連假調度改跑太魯閣號，卻不幸遇劫。

親友指出，袁姓司機員結婚才1年多，尚無小孩，他從勤益科大畢業後，2016年考上鐵路特考，隔年進入司機員班，平日負責東部幹線列車，都住在台北，放假常回台中豐原探視母親。袁母說，兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息，讓她相當痛心，「希望兒子沒有痛了」。

太魯閣事故他生還但稚女罹難「可以讓我再抱她嗎？」

網友Aaron Tsai在臉書「爆廢1公社」分享昨天參與救難朋友的發文，讀了令人心痛流淚，文內提及，該名搜救人員背出一名受傷的中年男子，對方說還有兩個女兒受困車內，當另一名搜救人員救出一名失去生命跡象的女童，該名中年男子開口「可以讓我再抱抱她嗎？」讓兩名搜救人員鼻酸泛淚。

太魯閣事故造成50死162傷，搜救人員漏夜搶救。記者潘俊宏／攝影

體大張恩昀命喪太魯閣號 女友慟：8時43分「愛你」成遺言

花蓮玉里牧師女兒鍾惠美1家4口也搭上該列車，丈夫與子女皆不幸身亡。鍾惠美女兒張恩昀就讀國體大，是短跑好手，其李姓女友昨天透露，兩人LINE對話停留在「愛你」，未料天人永隔。

綜合產、壽險業者預估，整體保險業的理賠金額可能達到4億元，其中，產險業占了約3億元、壽險業約1億元。

此外，列車事故發生後，造成東部幹線行車大誤點，不少原本已預訂台鐵車票的旅客紛紛前往車站辦理退票，台鐵局也預估東正線要七天才能全部搶通，因此，短期內東部地區的觀光勢必受到列車出軌事件影響。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，台鐵一天運送2萬人到花東地區，若居民及旅客各半，每天就會有上萬名旅客受影響，以每人平均一趟5,000元的消費額度來算，每天的損失是5,000萬元，若鐵路意外影響心理因素持續一個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。

列車事故發生後，造成東部幹線行車大誤點。記者林伯東／攝影

統計近60年台鐵重大交通事故，此次事故的罹難人數最多。