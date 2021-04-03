太魯閣事故釀重大傷亡！民宿轟「台鐵白目」網湧進臉書罵爆

台鐵昨天發生史上死傷最慘事故，一列從樹林發車的408車次太魯閣號南下，行經花蓮縣清水隧道前五十公尺時，疑撞上從鐵軌上方邊坡滑落的工程吊卡，導致列車失控出軌，多節車廂扭曲變形，造成至少五十人死亡。對這個意外，卻有台東民宿業者不滿發文說「因為台鐵白目導致東部火車出軌，這個政府打算逼死東路旅宿相關業者」，馬上引起大批網友圍剿。

該民宿業者昨天事發後在臉書粉專發出公告，寫道「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家」，也抱怨「原本以為脫離寒冬，結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」。

業者在臉書粉專發佈公告，被網友罵翻。 圖／取自臉書

公告一出也引起大批網友氣憤湧入「看你這發文就知道為何生意能夠這麼差了，噢對了要不要先合法再來講話？」、「你最好快刪文，不是台鐵問題，是因為工程車從山坡跌入軌道，害太魯閣撞上。」、「我以後知道台東哪家民宿不能住了！」、「寒冬個屁，國難當下只知道消費別人的傷痛」、「我看有人的旅舍可能要永遠寒冬了」，連網紅連千毅也不滿留言「你們這家業者，懂不懂，什麼叫，將心比心...講話從鼻孔出來？」。

面對網友的氣憤留言，業者發文回擊，表示接受大家的言論自由，無論是什麼，但要刪文「辦不到」，謝謝指教。今天一早業者也再度發文，「那些半夜打電話來騷擾的辛苦你了，整晚可以不睡就為了定時打電話來報平安，但我有個壞習慣，喜歡睡覺時手機開靜音，把這家「青旅」納入黑名單的，感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛，說要檢舉的請盡快檢舉，我正好有些問題可以ㄧ次跟相關單位溝通，結論是請依照你們所承諾的來台東玩，帶動當地旅宿觀光業的生存危機，可是千萬千萬別來這家『青旅』因為我們是做有緣人的，再次感謝大家」。