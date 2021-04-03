快訊

太魯閣翻車現場最後一具遺體剩上半身 下半身落在附近被消防員打包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣事故釀重大傷亡！民宿轟「台鐵白目」網湧進臉書罵爆

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵太魯閣發生出軌事務釀嚴重死傷。記者王燕華／攝
台鐵太魯閣發生出軌事務釀嚴重死傷。記者王燕華／攝

台鐵昨天發生史上死傷最慘事故，一列從樹林發車的408車次太魯閣號南下，行經花蓮縣清水隧道前五十公尺時，疑撞上從鐵軌上方邊坡滑落的工程吊卡，導致列車失控出軌，多節車廂扭曲變形，造成至少五十人死亡。對這個意外，卻有台東民宿業者不滿發文說「因為台鐵白目導致東部火車出軌，這個政府打算逼死東路旅宿相關業者」，馬上引起大批網友圍剿。

該民宿業者昨天事發後在臉書粉專發出公告，寫道「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家」，也抱怨「原本以為脫離寒冬，結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」。

業者在臉書粉專發佈公告，被網友罵翻。 圖／取自臉書
業者在臉書粉專發佈公告，被網友罵翻。 圖／取自臉書

公告一出也引起大批網友氣憤湧入「看你這發文就知道為何生意能夠這麼差了，噢對了要不要先合法再來講話？」、「你最好快刪文，不是台鐵問題，是因為工程車從山坡跌入軌道，害太魯閣撞上。」、「我以後知道台東哪家民宿不能住了！」、「寒冬個屁，國難當下只知道消費別人的傷痛」、「我看有人的旅舍可能要永遠寒冬了」，連網紅連千毅也不滿留言「你們這家業者，懂不懂，什麼叫，將心比心...講話從鼻孔出來？」。

面對網友的氣憤留言，業者發文回擊，表示接受大家的言論自由，無論是什麼，但要刪文「辦不到」，謝謝指教。今天一早業者也再度發文，「那些半夜打電話來騷擾的辛苦你了，整晚可以不睡就為了定時打電話來報平安，但我有個壞習慣，喜歡睡覺時手機開靜音，把這家「青旅」納入黑名單的，感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛，說要檢舉的請盡快檢舉，我正好有些問題可以ㄧ次跟相關單位溝通，結論是請依照你們所承諾的來台東玩，帶動當地旅宿觀光業的生存危機，可是千萬千萬別來這家『青旅』因為我們是做有緣人的，再次感謝大家」。

台鐵 火車出軌 太魯閣

延伸閱讀

太魯閣事故他生還但稚女罹難「可以讓我再抱她嗎？」

太魯閣事故釀50死 2罹難者遺體確認身份後送回台東

太魯閣出軌挺救災人員 花蓮旅館公會提供免費住宿

列車出軌全民矚目 附近民宿：遊客退房馬上被媒體訂滿

相關新聞

現場最新！吊掛第2節車廂 林佳龍：早上6點半拉出第1節

台鐵事故造成50人死亡、百人輕重傷，這班列車共有8節車廂，第1、2節車廂遭滑落的工程車撞擊出軌，死傷較輕，最嚴重的是卡在...

太魯閣翻車現場最後一具遺體剩上半身 下半身落在附近被消防員打包

台鐵408次太魯閣號昨早在花蓮縣清水隧道發生出軌事故，目前累計50人死亡、逾百人輕重傷，第6、7、8節車廂困在隧道內左右...

林佳龍：搶救優先 會負政治責任

台鐵太魯閣號出軌事故釀五十死，震驚全台，交通部長林佳龍昨發聲明指出，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，...

體大張恩昀命喪太魯閣號 女友慟：8時43分「愛你」成遺言

台鐵太魯閣號408次昨因遭工程車撞擊出軌，導致50人死亡、162人受傷；其中，花蓮玉里牧師女兒鍾惠美1家4口也搭上該列車...

躲過普悠瑪事故 司機員袁淳修改開太魯閣號卻遇劫殉職

台鐵太魯閣號昨日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，造成多人傷亡，其中，不幸身故的33歲司機員袁淳修為台中豐原人。袁母接獲消息後相當痛心，她說，「希望兒子沒有痛了」。家屬表示，袁原本是開普悠瑪號，2018年普悠瑪事故因請假躲過一劫，這次因連假調度改跑太魯閣號，卻不幸遇劫。

工程車滑落釀太魯閣號50死 在日司機怒：台大車駕駛總忘1步驟

台鐵408次太魯閣號昨天在花蓮清水隧道發生重大事故，造成至少50人死亡，162人輕重傷。目前原因疑似為停放在邊坡上的工程師未確實拉上手煞車，滑落鐵軌，導致列車撞上。對此，一名在日本貨運業工作的司機表示，台灣大車駕駛大多數都忘了正確步驟，導致意外不斷發生「再多震怒遺憾難過都沒用啦！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。