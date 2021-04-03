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太魯閣號出軌釀重大傷亡 義祥工業社負責人聲押

中央社 / 花蓮縣3日電
工程車滑落邊坡造成50人罹難，花蓮地檢署深夜將義祥工業社負責人李義祥聲押。
工程車滑落邊坡造成50人罹難，花蓮地檢署深夜將義祥工業社負責人李義祥聲押。

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，造成50人罹難，花蓮地檢署深夜將義祥工業社負責人李義祥聲押。死者已確認身分有26人，其中15人完成相驗，經家屬指認。

義祥工業社的吊貨車停放在清水休憩區附近工地斜坡，不明原因滑落斜坡下方的鐵道上，導致太魯閣號列車迎面撞上，造成50人死亡、162人輕重傷。

對於義祥工業社負責人李義祥，花蓮地檢署檢察長俞秀端深夜受訪表示，原本基於偵察不公開無法說明，但此案為社會矚目案件，對涉案人李義祥聲請羈押中；對於相關證據保存，已有好幾組檢察官分別在現場和必要場所進行搜索。

至於外界質疑檢方動作太慢，俞秀端說明，目前已經確認身分26人，其中有15人完成相驗，也獲得家屬指認。無法迅速確認身分是因為多數遺體都不完整，現場已有20多組家屬完成DNA採集送刑事警察局鑑定；無法辨識的遺體也完成DNA採集，檢體由花蓮縣警察局刑警隊、刑事警察局鑑識組趕往台北法醫研究所，在最短時間內完成比對及鑑定，這2天內全部完成。

俞秀端說，截至凌晨，遺體已確認身分有26人，15人已經由家屬確認並完成筆錄，「時間拖得比較久」因為這是重大災難，很多遺體殘缺不全，更不能在沒有比對完整之下，讓任何家屬領錯遺體、或把不屬於遺體的部份領走，必須更審慎處理。

台鐵 火車出軌 太魯閣

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