台鐵太魯閣號出軌 高檢署：已確認30名罹難者身分

中央社 / 台北3日電

台鐵太魯閣號昨天在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，50人罹難。台灣高等檢察署今天凌晨表示，花蓮地檢署已完成初步相驗，確認身分者30名，確認人數持續增加中。

高檢署發布新聞稿指出，事故發生後已緊急協調宜蘭、台東、台北、新北等地檢署支援法醫等外勤相驗人員，協助花蓮地檢署進行司法相驗。

新聞稿指出，目前花蓮地檢署檢察官對於不幸罹難者均已初步相驗完畢，其中已確認身分者有30名，確認人數持續增加中。

高檢署說，若身分尚無法確認，將採取家屬DNA檢體，由法務部法醫研究所與內政部刑事警察局鑑識中心全天候24小時鑑驗，儘速協助家屬確認死者身分。

高檢署表示，事故剛發生時，因一時難以確認罹難者身分，因此先依遺體進入殯儀館或相驗場所次序予以編號；花檢力求謹然有序，將區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬指認。

高檢署指出，已轉達法務部指示，協請法醫研究所與協調內政部刑事警察局鑑識中心全力配合DNA鑑驗事宜，務求在最短時間內完成相關鑑驗，也督請犯罪被害人保護協會及花蓮分會同仁與志工，全程陪伴被害家屬，提供所需協助。

台鐵 火車出軌 太魯閣

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