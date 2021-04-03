產壽險理賠 初估4億元

經濟日報 / 記者楊筱筠陳怡慈/台北報導

台鐵太魯閣號昨（2）日嚴重傷亡，綜合產、壽險業者預估，整體保險業理賠金額可能達到4億元，其中，產險業部分占了約3億元。

產險業者承保的險種，撇開個人投保的傷害險、健康險不論，光就責任險部分，主要有三大塊，首先是國泰世紀主辦、14家產險公司共保的鐵路旅客運送責任保險。關於這部分，每人死亡定額給付200萬元；每人重傷定額給付140萬元；重傷以外之傷害，每人最高40萬元。整起事故的理賠上限2億元，業者昨日初估可能有1.5億元。

因有關辦法對「重傷」的定義，僅說「依刑法第十條第四項之規定」，未來如何認定，產險業尚無方向。

第二塊為涉肇事的工程車向明台產險投保的強制汽車責任險，每人死亡定額200萬元、失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，身故與失能合計最多200萬。

台鐵 火車出軌 太魯閣 保險

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