太魯閣號出軌 交長：會負責

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
開往台東的408次太魯閣號列車因撞擊工程車造成出軌事故。 網友／提供
開往台東的408次太魯閣號列車因撞擊工程車造成出軌事故。 網友／提供

台鐵局昨（2）日發生太魯閣號出軌，截至目前為止至少造成50死、146傷的重大死傷事故，交通部長林佳龍發出聲明表示，此時搶救為優先，他不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。

據指出，這次傷亡是台鐵局近40年發生的最嚴重鐵路事故，在善後事宜告一段落後，各界必會要求追究相關人員責任，林佳龍會否因此事下台，進而引發內閣人事異動，備受關注，不過，昨天蔡總統和蘇揆都均未對究責一事有任何說法。

據中央災害應變中心初步了解，太魯閣號408車次（樹林往台東）在行經花蓮縣大清水隧道時，台鐵局委外邊坡整治施工廠商東新營造工地主任早上約9時左右，駕駛貨車巡視工地，停放在工務所前，進入工務所後，疑似手煞車未緊韌，造成溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上，遭408車次通過時撞擊 。

列車撞擊後擦撞隧道壁，八節車廂中，第2、3節出軌、3～8車在隧道內，其中4至5節車廂變形，經多個單位全力搶救，仍導致至少50死、146傷的不幸。

台鐵局預估，東正線包括事故車輛拖離處理、軌道修護、電車線以及導電軌修復，共需要七天才能夠搶通。

事故發生後包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等政府高層官員，都表達對死傷者及其家屬的慰問之意，並指示相關單位全力搶救傷者，做好交通疏運事宜，和進行事故原因調查。

由於不到三年發生兩起重大鐵路事故，各界都將矛頭指向交通部與台鐵局，林佳龍除向社會各界致歉外，還表示，「普悠瑪列車事故事發迄今不到三年，佳龍上任後，儘管全力重啟調查、擴大究責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責」。

他說，身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，「佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任」。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。

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