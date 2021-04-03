重創觀光 經損估達15億
昨日是清明節連續假期第一天，正是大批旅客返鄉掃墓及出遊的日子，台鐵局太魯閣號408車次不幸於花蓮縣大清水隧道出軌，造成50死、146傷的重大事故，觀光學者認為，東部鐵路發生重大事故，除眾多人員傷亡外，對觀光也會造成重大影響。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，台鐵一天運送2萬人到花東地區，若居民及旅客各半，每天就會有上萬名旅客受影響，以每人平均一趟5,000元的消費額度來算，每天的損失是5,000萬元，若鐵路意外影響心理因素持續一個月，累計的經濟損失恐怕達15億元。
他認為，當前必需釐清原因、預防未來意外發生，重拾旅客對台鐵的信心，未來也須看情況啟動東部旅遊振興方案。
昨日列車出軌事故發生後，造成東部幹線行車大誤點，不少原本已預訂台鐵車票的旅客紛紛前往車站辦理退票，甚至也傳出有旅客暫時取消花東旅遊行程，轉往其他地區從事國旅活動，而台鐵局也預估東正線要七天時間才能全部搶通，因此，短期內東部地區的觀光勢必受到列車出軌事件影響。
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