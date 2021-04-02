卑南鄉長叔叔經歷白色恐怖 於太魯閣號事故失聯

中央社 / 台東縣2日電

台鐵太魯閣號今天發生出軌事故釀50死，台東縣卑南鄉長許文獻叔叔黃西明及嬸嬸也在這班列車，目前仍失聯；許文獻說，黃西明年輕時曾因白色恐怖匪諜案被逮，希望平安無事。

太魯閣號在花蓮縣大清水隧道疑遭滑落工程車砸中而出軌；許文獻晚間表示，黃西明及嬸嬸住新北市三重區，家族約好今天為阿嬤掃墓，叔叔、嬸嬸上午搭火車，但30名親友久等不到他們，打電話也沒接，後來才知列車出事，大家都很難過，掃墓也暫停。

許文獻表示，目前已趕往花蓮的黃西明女兒確認父母坐在受創嚴重的第8車廂。

許文獻說，公元1979年白色恐怖時期發生海山寺匪諜事件，許多人被當時的台灣警備總司令部逮捕，黃西明是其中之一，關了約一年釋放，之後家人要黃西明離開台東避風頭，但黃西明每年清明都會回台東掃墓。

台鐵 火車出軌 太魯閣

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