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太魯閣號出軌慘劇 傷患目睹親友腦漿外溢

中央社 / 花蓮縣2日電
台鐵太魯閣號2日在花蓮清水隧道意外出軌釀重大死傷，確切事故原因由國家運輸安全調查委員會調查中；現場列車第1至6車出軌，4至8節車廂卡在隧道內，台鐵預估東正線搶修約需7天左右。圖為事故現場入夜仍持續進行相關作業。中央社
台鐵太魯閣號2日在花蓮清水隧道意外出軌釀重大死傷，確切事故原因由國家運輸安全調查委員會調查中；現場列車第1至6車出軌，4至8節車廂卡在隧道內，台鐵預估東正線搶修約需7天左右。圖為事故現場入夜仍持續進行相關作業。中央社

台鐵太魯閣號今天出軌造成重大死傷，多數傷者被送到花蓮各醫院醫治。花蓮慈濟醫院院長林欣榮說，有傷患在車廂內目睹親友頭部嚴重外傷，腦漿外溢，讓人感到傷心難過。

花蓮慈濟醫院在出軌事故發生後，立即啟動大量傷患急救機制，共收治55名輕重症傷患。有放假準備前往宜蘭旅遊的急診護理師與男友約好開車出發，接到事故訊息後，馬上回到急救護理崗位。

還有許多大夜班剛下班不久的醫護人員，甚至已離職的護理人員還沒接到簡訊，看到新聞後，就決定留下來或是回到醫院支援。當時因事故緊急，甚至還有1輛救護車1次載送8名傷患到院。

本身是花蓮縣消防局特搜隊醫療組的花蓮慈濟醫院夜班護理長凃炳旭獲報後，立即抵達現場協助救援。

凃炳旭受訪時說，進入車廂後只能用「很慘」形容，有乘客整個腿皮開肉綻，骨頭都露出來。當時現場雖有車廂被壓扁，但他曾接受過克服地形的特訓，最後順利進入救人，當時沒有生命徵象就有3、4名。

林欣榮則表示，事發後他在醫院關懷傷患，有傷患向他形容現場慘況，還有傷患當場在車廂內目睹親友頭部嚴重外傷，腦漿外溢，讓人感到傷心難過。

老家住在台東的楊姓男子一家4口，這次搭上事故列車第7車廂，所幸傷勢都不嚴重，經送醫治療無礙。

楊男在花蓮慈濟醫院回想起當時情況時表示，事故發生前就有聽到火車鳴笛聲，這表示列車司機已發現狀況，接下來就聽到猛烈撞擊聲，火車就停下來。

楊男說，列車出軌後，現場都是煙霧與灰塵，大家一度擔心火燒車，因此，先花一點時間破窗後，再跳出車窗逃生。

台鐵 火車出軌 太魯閣

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