台鐵40年來最嚴重事故 太魯閣號出軌釀50死

台鐵太魯閣號今天上午在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中而出軌，截至約晚上9時下修罹難人數為50人，花蓮檢警正偵訊涉肇事的李姓業者。回顧台鐵40年來事故，太魯閣號意外為最嚴重事故。

全長8節車廂、載有400多名乘客及3名乘務人員的台鐵408車次太魯閣號於上午9時28分在花蓮清水隧道北口（崇德＝和仁東線，K51公里450公尺）遭滑落工程車砸中，造成第1車廂至第6車廂出軌，第4車廂及第5車廂變形，第4車廂至第8車廂卡在隧道中。

這起事故除造成嚴重死傷，同時造成1根電桿傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌扯落400公尺，東正線中斷，西正線則維持單線雙向運轉。

行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人相繼趕到現場及慰問罹難者家屬。林佳龍發布聲明指出「為我們努力不夠向國人道歉」，但他不會也不能在此時一走了之，但理當須承擔一切政治責任。

太魯閣號事故是台鐵40年來最嚴重交通事故，交通部隨即設立前進指揮所全力搶救，台灣高等檢察署也成立0402緊急協調中心，提供必要人力物力，隨時與花蓮地檢署保持聯繫，掌握現場狀況。

此外，內政部調動遊覽車將獲救乘客、傷者送往花蓮市，花蓮旅宿業者配合花蓮縣政府提供空房給受災家屬及救災人員使用；國軍第二作戰區也投入搶救行列，動員119名官兵及17輛各式機具。

花蓮地檢署協助釐清死者身分，也對肇事原因展開蒐證及偵訊。花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，出軌事故造成多人罹難，但因無法辨識是哪些人，將盡速協助釐清死者身分，罹難者遺體多已搬運到殯儀館。

台灣鐵路管理局統計，截至約晚上9時，下修事故罹難人數為50人，包括列車司機、助理司機及48名乘客，死者中有1名法國人；受傷送醫146人，包含2名日本人及1名澳門人。

傷者分別收容在805醫院、花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、蘇澳榮民醫院、羅東博愛醫院、台北榮總醫院玉里分院等。

台鐵局初步調查，太魯閣號事故肇因，疑為承攬台鐵局整治邊坡工程的李姓人員今天上午約9時駕駛工程車巡視工地將車輛停放在工務所前，但車子沿著施工便道滑落到東正線造成出軌事故。但詳細原由有待國家運輸安全調查委員會等釐清。

運安會主楊宏智指出，太魯閣號事故可能與工程車未拉手煞車或手煞車故障有關，但運安會也會檢視環境因素，了解現場土石與事故是否有關聯。

花蓮檢警正偵訊李男，釐清全案，訊後可能會以業務過失致死罪嫌送辦。