太魯閣號事故12小時後 林佳龍：搜救已告一段落

台鐵太魯閣號今天上午9時許在大清水隧道出軌造成嚴重死傷，交通部長林佳龍到花蓮感謝各方搶救，他在晚間近9時表示，搜救已告一段落，台鐵晚上將進場進行工程搶修。

台鐵太魯閣號今天上午9時許在花蓮縣大清水隧道被邊坡滑落的工程中砸中而出軌，根據台鐵局、消防署晚間近9時更新資料，事故死亡人數下修為50人（48人現場死亡、2人送醫後宣告死亡），66人輕重傷送醫。

林佳龍表示，第2次的搜救晚上已告一段落，接著將交由檢察官和運安會進行、完成搜證，然後將交給台鐵進駐進行工程搶修，包括已破壞的鋼軌、枕木搶修及拖出毀損的車廂，台鐵機具及人員都已在場待命。

林佳龍說，台鐵人員會配合檢察官，進行列車後半段的再次確認，查看是否還有人受困在車廂裡。

他表示，台鐵東線的搶修期間，將以西線做列車調度，還有利用公路系統，也請國人諒解，並能減少往返東部車流，交通部會採北部、南部分流等交通疏運方案，請民眾隨時掌握資訊。

此外，他也說，交通部會配合檢察官及運安會的調查，釐清事故，交通部該負的責任絕對會負責，他自己要負完全的責任，在事故的第一時間他已表達。