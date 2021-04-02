台鐵太魯閣號事故 立陶宛外交部推文表達哀悼

台鐵408次太魯閣號列車今天在花蓮清水隧道疑遭滑落工程車砸中而出軌，造成重大傷亡。波羅的海國家立陶宛的外交部透過推特表達哀悼，外交部也回文致謝。

立陶宛外交部在推文中寫道：「對於列車出軌造成人員死亡一事，謹向台灣人民表達我方最深切哀悼之意。希望失去朋友與摯愛的人在未來的日子能夠堅強。」

我國外交部在推文下方回覆道：「感謝立陶宛外交部捎來真誠的關心和慰問訊息。政府正致力確保救難和復原工作迅速進行，同時確認受影響者獲得所有必要支持。」

立陶宛去年10月舉行國會大選，選後上台的新政府承諾推動「以價值觀為基礎的外交政策」，積極加強對台關係，對中國的立場也轉趨強硬。

立陶宛政府3月初宣布，年底前將在台灣成立經濟代表處。立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（MantasAdomėnas）、經濟部長阿爾莫奈特（AušrinėArmonaitė）和首都維爾紐斯（Vilnius）市長希馬修斯（Remigijus Šimašius）等50多位友台人士，當時也隨即宣布成立「立陶宛－台灣論壇」。

論壇主席史金達（Gintaras Steponavičius）昨天接受中央社專訪表示，立陶宛深受強鄰威脅，特別能理解台灣的處境，期盼未來能全面推動兩國關係。