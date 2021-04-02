台鐵太魯閣號出軌釀51死 路透：台近40年最嚴重鐵路災難

台鐵408車次太魯閣號今天上午在花蓮清水隧道遭工程車砸中出軌，截至晚間已釀51死。路透社報導，這是「台灣近40年來最嚴重鐵路災難」。英國廣播公司（BBC）網站持續將這則新聞放在首頁。

這輛太魯閣號從樹林發車至台東，行經花蓮時於上午9時28分發生出軌事故。截至晚間8時，總計已造成51人死亡、146人受傷。現場車廂內已無受困人員。

美國有線電視新聞網（CNN）、路透社和美聯社等媒體均引述中央社報導指出，鐵道附近一輛工程車疑未拉起手煞車，因停車不慎導致車輛滑落撞上列車，疑涉肇事工程人員已帶回警局偵訊。

「紐約時報」也引述中央社報導說，事故列車當時共載有約350名乘客。報導提到，這是台灣數十年來死亡人數最多的一起鐵路事故。

路透社還指出，國營的台鐵通常可靠且效率高，但近年來傳出數起安全事故。2018年一輛普悠瑪號列車在宜蘭出軌翻覆，造成18死215傷。1981年一輛自強號列車在新竹撞上砂石車，造成30人死亡。1991年一輛自強號列車與一輛莒光號列車在苗栗對撞，也釀30死。

法新社報導，由於台灣長期以來有過致命地震的經驗，因此擁有經驗豐富的搜救隊隨時待命前往災區救援，解救受困民眾。

美聯社、紐約時報和英國「衛報」都指出，總統蔡英文今天在推特發表英文推文說，政府已動員所有救難單位來營救和援助受影響的乘客和鐵路工作人員。她寫道：「發生這場令人心碎的事故後，我們將持續盡一切努力確保他們的安全。」

衛報報導，太魯閣號是台鐵速度最快的車種之一，時速最高達130公里，沿途行經東海岸熱門景點，包括壯闊山壁和太魯閣國家公園附近的峽谷，途中須通過數座隧道和橋梁。