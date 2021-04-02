太魯閣號事故 台鐵局：圍籬設置要配合工程環境
台鐵太魯閣號今天發生出軌事故，至於事故地點邊坡為何沒設圍籬？交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇表示，已編預算要施作，但整體施作位置還要依工程環境條件施作。
馮輝昇於晚間舉行的記者會表示，鐵路行車安全改善6年計畫已編列預算要施作，整體施作位置還要依工程環境條件施作，目前正進行山側邊坡防治工程。
太魯閣號在花蓮縣大清水隧道疑遭滑落工程車砸中，截至晚間7時已51人死亡；死亡人數高是否與站票有關？馮輝昇表示，須經檢察官確認後，才能得知罹難者是否買站票。
交通部次長王國材說，工程車掉落在隧道北口後，太魯閣號直接撞過去，但國家運輸安全調查委員會在調查，如果錄影畫面找到就可證實，而工務車停在工務所時，司機沒在車上。
媒體追問為何沒工人發現工程車掉落？馮輝昇表示，會去調閱列車攝影畫面，確認撞擊時間點，後續有相關影像資料會較清楚實際狀況；目前掌握訊息是李姓工地主任上午到現場巡視，把車停到工務所前，但車子溜逸造成事故。
此外，台鐵局長目前由交通部次長祁文中代理，事故後是否迅速指派？王國材表示，先處理救災，一直有尋找適合人選。
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