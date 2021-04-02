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太魯閣事故已釀51死！內部車廂扭曲遮蔽 死亡人數恐再升

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太魯閣號事故 路透整理全球近10年最慘列車意外

中央社 / 台北2日電
台鐵408次太魯閣號今（2日）在花蓮大清水隧道發生出軌事故。法新社
台鐵408次太魯閣號今（2日）在花蓮大清水隧道發生出軌事故。法新社

台鐵408次太魯閣號今天在花蓮大清水隧道發生出軌事故，造成至少54人死亡、上百人受傷，路透社特別整理過去10年世界各地傷亡最慘重的列車事故。

● 2019年10月31日－巴基斯坦拉希姆亞爾汗縣（Rahim Yar Khan）發生客運列車失火事件，造成至少64人喪命、30人受傷。

● 2019年9月5日－剛果民主共和國坦干伊喀省（Tanganyika）發生客運列車脫軌事故，有超過50人死亡。

● 2018年10月19日－印度阿姆利則市（Amritsar）發生列車衝撞觀看節慶煙火群眾的事故，導致超過50人喪生、200多人受傷。

● 2016年11月25日－伊朗瑟姆南省（Semnan）發生兩輛列車相撞事故，造成49人喪命、103人受傷。

● 2016年11月20日－印度普克拉延鎮（Pukhrayan）一輛客運列車脫軌，導致150人死亡、150人受傷。

● 2016年10月21日－喀麥隆艾瑟卡鎮（Eseka）發生列車脫軌意外，有79人喪命、超過550人受傷。

● 2013年7月24日－西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉市（Santiago de Compostela）發生高速列車出軌事故，至少79人喪生、140人受傷。

● 2012年11月17日－埃及曼費盧特鎮（Manfalut）有一輛列車撞上校車，至少50名孩童死亡。

● 2012年2月22日－阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）有一輛列車失控撞上車站的防護牆，造成51人喪命、超過700人受傷。

● 2011年7月10日－印度法特浦爾縣（Fatehpur）發生郵政列車脫軌事故，當時有70人喪生、超過300人受傷。

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